Match amical Algérie – Egypte : le onze rentrant des deux sélections

La sélection nationale s’apprête à disputer le match amical face à l’Égypte. Djamel Belmadi dévoile le onze qui va livrer la grande empoignade face aux Pharaons.

Dans les bois, Anthony Mandréa a été reconduit. En défense, on prend les mêmes et on recommence. Ramy Bensebaini sera associé à Aissa Mandi pour constituer la charnière centrale. Quant à Youcef Atal et Ahmed Touba, ils occuperont respectivement du flanc droit et celui du gauche.

Dans l’entrejeu, Ramiz Zerrouki a été lui également reconduit comme sentinelle. On enregistrera le retour de Sofiane Feghouli et Farès Chaibi. Les trois joueurs vont composer le milieu de terrain de la sélection nationale.

Enfin, en attaque, on enregistrera aussi la titularisation de Said Benrahma. Le capitaine Riyad Mahrez a été, sans surprise, aligné parmi le onze de départ. Amine Gouiri, quant à lui, aura un nouveau rôle, celui de jouer en pointe, après avoir évolué comme meneur de jeu face au Cap-Vert. Les trois attaquants vont donc composer le compartiment offensif des Verts face aux Pharaons. Il faut dire que tous les espoirs se reposent sur eux pour désaxer la défense égyptienne et mener ainsi la sélection nationale à gagner le match amical.

Le onze rentrant de l’Égypte

Quant à la sélection égyptienne, c’est Mohamed Al-Chenawy qui sera dans les bois. Le compartiment défensif sera composé de Mohamed Hani, Mohamed Abdelmoneim, Ali Djabr et Mohamed Hamdi.

Dans le milieu de terrain, Rui Victoria a aligné Mohamed Al-Neny, Ahmed Seyed Zizou et Hamdi Fathi. Enfin, Mohamed Salah, Mahmoud Hassan Trezeguet et Mustapha Mohamed animeront le compartiment offensif.