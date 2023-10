Match amical Algérie – Cap-Vert : le onze rentrant de Belmadi

La sélection nationale disputera dans quelques instants le match amical qui l’opposera au Cap-Vert. Le sélectionneur national, Djamel Belmadi, dévoile le onze rentrant.

C’est Anthony Mandréa qui a été reconduit dans les bois. Auteur d’une bonne performance lors du précédent match amical face au Sénégal, il sera appelé à confirmer.

En défense, Ramy Bensebaini sera associé à Aissa Mandi pour constituer la charnière centrale. Youcef Atal et Ahmed Touba, quant à eux, occuperont respectivement du flanc droit et celui du gauche.

Dans l’entrejeu, on enregistre la première titularisation du néo-international Amine Gouiri. Il effectuera à l’occasion son baptême du feu. Il aura le rôle d’animer le jeu et sera épaulé par Ramiz Zerrouki et Houssem Aouar pour composer le milieu de terrain de la sélection nationale.

Enfin, le compartiment offensif sera composé du capitaine Riyad Mahrez, Mohamed-Amine Amoura et Islam Slimani. C’est donc ce onze qui va disputer le match amical de ce soir face au Cap-Vert. Reste à savoir maintenant les changements que va opérer Djamel Belmadi lors de la deuxième mi-temps.