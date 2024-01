Match amical Algérie 4 – Burundi 0 : démonstration de force des Verts

La sélection nationale a remporté son deuxième et dernier match amical lors du stage de Lomé. Elle s’est imposée sur un score sans appel de quatre buts à zéro face au Burundi. De bon augure avant la CAN-2023.

Pour revenir à la physionomie du match, les Verts l’entame en fanfare. Deux minutes seulement après le coup, Baghdad Bounedjah réussira à ouvrir le score. Ils dominent largement la suite de la première mi-temps. On joue la 39e minute, Riyad Mahrez double la mise suite à une passe de Youcef Belaïli. La première mi-temps s’achève sur le score de deux buts à zéro en faveur de l’Algérie, l’arbitre renvoie les 22 acteurs aux vestiaires.

Après la pause citron, les protégés de Djamel Belmadi seront un peu en difficulté lors de la deuxième mi-temps. Et pour preuve, il va falloir attendre jusqu’à la 87e minute pour inscrire le troisième but, signé Islam Slimani. On joue les derniers instants du match, Mohamed-Amine Amoura fait le break, en inscrivant le quatrième but.

Ce fut une démonstration de force des Verts, faut-il le dire. De bon augure, à quelques jours seulement d’effectuer leur entrée en lice dans la CAN-2023. Ce fut aussi un très bon test pour le sélectionneur national Djamel Belmadi, qui en a tiré de riches enseignements.