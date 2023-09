Match Algérie – Tanzanie : Adel Amrouche tire sur la FAF

Le sélectionneur de la Tanzanie, l’Algérien Adel Amrouche, a descendu en flammes la fédération algérienne de football. Il lui endosse l’entière responsabilité de l’enfer vécu par la délégation tanzanienne dans le poste frontalier Oum Tboul.

C’est avant-hier soir que la délégation tanzanienne a débarqué à la ville d’Annaba pour disputer ce soir le match face à l’Algérie, et ce, après avoir effectué un stage à la ville tunisienne Tabarka. Le sélectionneur des « Taifas Stars », l’Algérien Adel Amrouche, a fait de graves révélations. En effet, il affirme que la délégation tanzanienne a vécu l’enfer au poste frontalier et tire à boulets rouges sur la fédération algérienne de football.

« On a trouvé des difficultés pour accéder au territoire algérien de la Tunisie. On a été abandonnés par la fédération algérienne de football. Personne ne nous a accueillis et personne ne répondait à nos appels téléphoniques. On a été bloqué au poste frontalier pendant huit heures. Tous les accords convenus entre les fédérations des deux pays n’ont pas été appliqués. La FAF n’a pas tenu ses engagements « . Dira-t-il.

L’ancien sélectionneur du Kenya, du Burundi ou encore du Botswana ne s’arrête pas là. Il affirme que ce qui s’est passé au poste frontalier est « Vraiment indigne pour un grand pays comme l’Algérie. Heureusement que le service d’ordre et la douane nous ont mis dans de bonnes conditions. Si ce n’était pas eux, on aurait vécu l’enfer au poste frontalier ». A-t-il ajouté.

Amrouche parle d’un match particulier

En étant un Algérien, Adel Amrouche sera au rendez-vous avec un match particulier. C’est la deuxième fois qu’il affronte les Verts en Algérie, après celui en 2021 lorsqu’il était sélectionneur du Botswana.

« En tant qu’un staff algérien, Ce serait un rêve pour nous si on va mener la Tanzanie à assurer la qualification pour la CAN-2023 sur un terrain algérien, dans notre pays. Nous sommes tous des Algériens, nous devons s’unir entre nous ». A-t-il indiqué.

Et d’ajouter : « C’est un match qui revêt un cachet très important pour nous. Chaque entraineur fait la bonne composante pour gagner un match, c’est ça le football