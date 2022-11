Le sélectionneur national de la Suède, Janne Andersson, a dévoilé la liste de 24 joueurs retenus pour le match amical face à l’Algérie. Une liste marquée par l’absence de quelques stars de la sélection des « Blagult ».

Comme tout le monde le sait, la sélection nationale algérienne affrontera son homologue suédoise en amical le 19 novembre prochain à Eleda Stadium à Malmö. Le sélectionneur nationale suédois, Janne Andersson, a retenu 24 joueurs pour ce match amical mais aussi celui qui le précède face au Mexique le 16 novembre à Gérone en Espagne.

« On affrontera des équipes d’autres parties du monde. Ce n’est pas souvent qu’on fait ça. Je ne suis pas habilité de choisir le lieu où on joue nos matchs, mais pour moi, c’était positif que nous ayons obtenu un match à domicile (Celui face à l’Algérie à Malmö). Pendant mon temps, nous n’avons eu qu’un seul match en dehors de Stockholm. C’était lorsque nous avons rencontré le Pérou à Göteborg ». A déclaré le sélectionneur suédois lors de la conférence de presse qu’il a tenue ce matin.

Isak et Kulusevski les grands absents

La liste de 24 joueurs suédois retenus pour le match amical face à l’Algérie a été marquée par quelques absences de taille. On cite notamment l’attaquant de Newcastel, Alexader Isak, et le milieu de terrain de Tottenham Hotspurs Dejan Kulusevski. Alors que le premier est blessé, le second n’a pas été libéré par son club.

Adam Ounas n’aura pas l’occasion d’affronter son coéquipier au LOSC Lille, Gabriel Gudmundsson. Ce dernier fera l’impasse sur le prochain stage de la sélection de son pays en raison d’une blessure.

En revanche, d’autres cadres des « Blagult » seront présents le 19 novembre prochain. Il s’agit notamment Ludwig Augustinsson (Aston Villa), Isak Hiên (Hellas Verone), Victo Nilsson Lindelof et Anthony Elanga (Manchester United) ou encore Emile Forsberg (RC Leibzig) et Jesper Karlsson (AZ Alkmar).

Ce sera sans doute un test révélateur pour les Verts. Ils affronteront une nation européenne de football d’un très bon niveau.