Match Algérie – Suède : Belmadi dévoile la liste des 24

Les matchs amicaux de l’Algérie contre la Suède et le Mali approchent à grands pas ; prévus pour les 16 et 19 novembre prochain à Oran et à Malmö.

Face à ces deux rencontres, jugées très importantes, Belmadi a fait appel à 23 joueurs, dont la liste a été dévoilée ce samedi 12 novembre par un communiqué de la Fédération algérienne de football (FAF).

Pour les attaquants, le sélectionneur national a convoqué Mahrez, Belaili, Ounas, Benrahma, Aribi, Amoura et Slimani. Dans la partie milieu terrain, on retrouve Zerrouki, Bennacer, Zorgane, Bentaleb et Boudaoui.

Concernant les défenseurs, Belmadi a fait quelques changements. En effet, il a fait appel à Mandi, Bensebaini, Hamache, Tougai, Touba, Atal, Leris et Benayada. Quant aux Gardiens de but, on retrouve M’bolhi, Mandrea, Oukidja et Zeghba.