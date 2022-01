Match Algérie – Sierra Leone : le 11 entrant de Belmadi

La Coupe d’Afrique des Nations s’annoncent pour les Verts ! En fait, ces derniers disputent aujourd’hui, le mardi 11 janvier, leur tout premier match de ce tournoi africain, contre leurs homologues de la Sierra Leone.

En effet, le complexe sportif de Japoma, au Cameroun, regroupe à partir de 14 heures (heure algérienne), la rencontre de la première journée de la phase des groupes du Groupe E, opposant les Champions d’Afrique en titre à leurs adversaires Sierra-léonais.

Sur ce, le sélectionneur national Djamel Belmadi n’a trouvé mieux que de compter sur Youcef Atal, Ramy Bensebaini, Aissa Mandi et Abdelkader Bedrane pour la défense, Yacine Brahimi, Youcef Belaili, Riyad Mahrez et Islam Slimani pour l’attaque et Haris Belkelba, Sofiane Feghouli côté milieu de terrain.

Pour protéger les filets des Fennecs de toute surprise indésirable, le coach Belmadi a désigné un certain Rais M’bolhi, le talentueux gardien de but sur lequel il peut compter.

C’est donc avec cet incroyable onze titulaire que le « Ministre du Bonheur » prévoit décrocher la victoire et atteindre les 35 matchs d’affilée sans défaite, égalisant ainsi le record de l’Espagne, mais aussi du Brésil, et être qu’à deux matchs du record mondial détenu par l’équipe italienne.

Sur quelles chaines regarder le match ?

Pour ce match tant attendu par le public sportif algérien, il sera diffusé sur trois canaux de télévision, à savoir, la Télévision Nationale (ENTV), la chaine qatarie beIN Sports (France et MENA), mais aussi la chaine allemande Sportdigital.

Les supporters algériens vont donc être capables de regarder la première rencontre de la CAN 2021 de leur équipe nationale, et supporter les Verts de chez eux.