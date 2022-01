Match Algérie – Sierra Leone : Bensebaini livre son ressenti

Aujourd’hui, chaque algérien a eu un pincement au cœur suite à la rencontre de l’Algérie face à la Sierra Leone, dans le cadre de la Coupe d’Afrique des nations (CAN 2022). La raison ? le score nul inattendu du match (0-0).

En effet, pas que les supporters algériens attendaient cette rencontre, tous les yeux sont rivés sur l’Algérie la championne en titre, notamment depuis ses performances lors de la Coupe Arabe au Qatar. Malheureusement, nos joueurs n’ont inscrit aucun but dans leur tout premier match de cette compétition.

L’une des stars de l’équipe nationale d’Algérie, Ramy Bensebaini est revenu sur ce match, expliquant « le match était très compliqué, c’était très dur, il faisait trop chaud » ne voulant pas utiliser cela comme prétexte, le défenseur poursuit « on ne va pas chercher d’excuse, si on n’a pas marqué c’est de notre faute ».

L’international algérien a souligné qu’une réunion avec l’entraîneur leur permettra de repérer les lacunes et les failles, afin de mieux se préparer et se concentrer pour le prochain match de cette compétition importante, affirmant dans le même sillage que ce match nul, n’est nullement un abandon et il ne diminue en aucun cas leur détermination de se qualifier, et de remporter les prochains matchs.

Les raisons et le compte rendu de Belmadi

Le sélectionneur national Djamel Belmadi, s’est montré conscient des difficultés que ses hommes ont eus sur la pelouse. Durant la conférence de presse d’après le match, le sélectionneur est revenu sur ses difficultés notamment celle du facteur météorologique à savoir l’humidité et la chaleur.

Belmadi a également expliqué qu’il fera le point avec ses joueurs afin de rattraper les lacunes et corriger les erreurs d’aujourd’hui.