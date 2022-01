Match Algérie – Sierra Leone : Belmadi évoque « des joueurs malades »

L’un des rendez-vous footballistiques les plus attendus a enfin été lancé. Il s’agit de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN 2022), lancée ce dimanche 9 janvier au nouveau stade Olembe de la capitale Camerounaise Yaoundé, à travers une rencontre qui a opposée le Cameroun à la Burkina Faso.

Pour notre équipe nationale, Championne d’Afrique en titre, le mardi 11 janvier verra la première rencontre dans ce cadre, et ce, face à la Sierra Leone. Bien que l’Algérie soit un adversaire de taille dont on ne cesse de faire l’éloge, cette fois-ci l’appréhension était omniprésente au vu d’un troisième adversaire qui s’est immiscé, dans une situation pandémique mondiale, le Covid-19.

En effet, plusieurs sélections, impuissantes, voient le nombre de cas de contaminations de leurs joueurs augmenter, ce qui menace non seulement leur chance de victoire mais aussi leur participation, puisque le Coronavirus se propage plus rapidement que jamais à cause du nouveau variant, très contagieux, Omicron.

Covid-19 : résultats négatifs ou positifs ?

La Covid-19 menaçait la participation de beaucoup de joueurs de notre sélection nationale, notamment les stars des Verts. Protocole sanitaire oblige, tous les joueurs algériens convoqués doivent passer un test PCR deux jours avant leur match.

Pour celui contre la Sierra Leone, ils ont tous été négatifs au Covid-19, à l’exception de deux joueurs, selon les déclarations de l’entraîneur de l’EN Djamel Belmadi dans sa conférence d’aujourd’hui, ce dernier a préféré ne pas divulguer leurs noms.

Une bonne nouvelle pour les hommes de Belmadi. Néanmoins, l’une de ses stars Ramy Bensebaini est malade et incertain pour le match de demain. Or, il ne s’agit pas de symptômes Covid.