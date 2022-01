Match Algérie – Sierra Leone : Belaili critique l’arbitrage

Le match d’aujourd’hui, opposant l’Algérie à la Sierra Leone pour le compte de la première journée du Groupe E, du premier tour de la Coupe d’Afrique des Nations 2021 au Cameroun a fait la Une des médias, algériens, africains, mais aussi étrangers.

Le résultat nul de la rencontre était inattendu, notamment pour les Champions d’Afrique en titre, qui ont largement dominé lors des 90 minutes de ladite confrontation. Toutefois, aucun but n’a été signé.

À cet effet, l’attaquant des Verts Youcef Belaili, n’a pas manqué de s’exprimé quant à ce résultat, où il a déclaré à la presse, juste après le match : » on a joué un match où on a raté plusieurs occasions pour marquer des buts. On était concentré pour inscrire des buts à tout prix. On va se préparer pour se rattraper lors de la prochaine rencontre afin de satisfaire notre peuple « .

Dans le même sillage, le natif d’Oran a ajouté : » bien sûr, les conditions climatiques étaient difficiles, mais on a joué onze contre onze, donc on ne va pas essayer à attribuer notre score à cela. Nous n’étions pas bien et c’est tout. On va faire de notre mieux pour gagner les prochaines confrontations « , explique-t-il.

Belaili affirme que l’arbitre leur a privé d’un penalty

Par ailleurs, Youcef Belaili a affirmé : » il y avait un penalty, c’était clair, mais l’arbitre n’a pas utilisé le VAR, et je ne comprends pas pourquoi. Ce n’est pas grave, on va se rattraper « .

Il convient d’indiquer que les Fennecs sont désormais classée 2e dans la liste historique des records d’invincibilité avec 35 matchs sans défaite, en égalité avec l’Espagne et le Brésil, et qu’à deux matchs seulement du record mondial détenu par l’Italie (37 matchs invaincus).