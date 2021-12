Match Algérie – Qatar : Yacine Brahimi livre ses ambitions

Dans le cadre des matchs de demi-finales de la Coupe Arabe 2021 au Qatar, les quatre équipes qualifiées, à savoir, l’Algérie, la Tunisie, le Qatar et l’Égypte, s’annoncent prêtes pour le défi.

Pour le premier match, opposant l’équipe égyptienne à son homologue tunisienne, il est prévu aujourd’hui à partir de 16 heures (heure algérienne). Le vainqueur de cette confrontation va affronter, pour le compte de la finale, le gagnant du match qui réunira l’Algérie au Qatar, aujourd’hui à 20 heures.

À cet effet, Bougherra et ses hommes n’ont pas nié la difficulté de la tâche face à l’équipe qatarie, notamment que cette dernière va joueur sur son terrain et devant son public.

» Nous allons jouer pour gagner » (Brahimi)

De son côté, l’attaquant Yacine Brahimi a affirmé : » tout le monde est prêt dans l’équipe, nous savons que le match est grand et difficile, et nous allons jouer pour gagner et nous qualifier pour la finale « .

» Être en demi-finale, c’est bien, et notre objectif principal dans ce tournoi reste de gagner la coupe », a ajouté le joueur des Verts, dans des déclarations accordées à la presse qatarie.

Par ailleurs, Yacine Brahimi, élu homme du match lors de la confrontation des Fennecs face au Liban, a saisi l’occasion afin de saluer la bonne organisation de la Coupe Arabe au Qatar, la qualité des stades, ainsi que la grande présence du public dans les tribunes des stades lors des matchs.