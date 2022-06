Match Algérie – Ouganda : le sélectionneur ougandais se montre méfiant

Le match Algérie-Ouganda, pour le compte de la 1ère journée des éliminatoires pour le CAN-2023, approche à un grand pas. Les Verts veulent débuter l’aventure sur une bonne note, avant de s’envoler pour Dar Es-Salem quatre jours après, afin d’aller défier la Tanzanie.

Les Ougandais ont débarqué à Alger cet après-midi en provenance de la Tunisie, où ils ont effectué un stage bloqué, pour disputer le match face à l’Algérie. C’est vers 15h qu’ils ont atterri à l’aéroport Houari Boumediene. Ils ont eu droit à un accueil chaleureux de la part de quelques représentants de la fédération algérienne de football.

Accosté par les médias algériens à l’aéroport, le sélectionneur ougandais, Milutin Sredojevic, a bien voulu leur accorder une déclaration. Il parle de l’important match de samedi. «L’Algérie est un pays de football. La sélection nationale algérienne n’est pas à présenter. Elle a déjà gagné la coupe d’Afrique en 2019 et la coupe Arabe en 2021. Elle renferme un excellent groupe, mixé entre l’expérience et la talent, sous la coupe d’un très bon entraîneur comme Djamel Belmadi ». Dira-t-il d’emblée.

Il faut dire que le technicien Serbe a encensé la sélection nationale en déclarant : «La sélection nationale algérienne pratique un joli football. Elle aurait mérité de se qualifier pour la prochaine coupe du monde». Et a ajouté : «C’est une grande nation de football qu’on respecte beaucoup, mais on tentera de réaliser une bonne opération samedi. En dépit de la difficulté de la mission, on est déterminés à relever le défi».

Les Verts peaufinent leur préparation

La bande à Djamel Belmadi s’apprête à renouer avec la compétition officielle à partir de samedi, à l’occasion du match qui l’opposera à l’Ouganda, pour le compte de la 1ère journée des éliminatoires pour la prochaine CAN-2023. Un match qui aura lieu au stade 5 juillet 1962 à partir de 20h.

Après la désillusion du 29 mars dernier, la sélection nationale ambitionne de débuter une nouvelle aventure sur une bonne note. La préparation pour l’important rendez-vous se poursuit dans de très bonnes conditions mais aussi avec un moral gonflé à bloc. Avec l’arrivée du gardien de but Anthony Mandrea, qui célèbre sa première sélection, le groupe s’affiche au complet.

En effet, Bensebaini et consorts sont en train d’appliquer à la lettre le programme du travail qui leur a été tracé. La concentration bat son plein au sein du groupe et les joueurs ne pensent qu’à remporter la victoire samedi, avant de s’envoler quatre jours après vers Dar Es-Salem pour aller défier la Tanzanie. Un match comptant pour la 2e journée des éliminatoires pour la CAN-2023. Il aura lieu mercredi le 8 juin au stade Benjamin Mkapa à partir de 17h.