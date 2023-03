Match Algérie – Niger : Belmadi revient sur la victoire des Verts

Le premier match de l’année pour la sélection algérienne s’est soldé sur une victoire des Verts sur le score de 2-1. Alors que le match semblait être dans un seul sens, les joueurs du sélectionneur algérien, Djamel Belmadi, ont été surpris en concédant le premier but de la rencontre.

Au retour des vestiaires, l’équipe d’Algérie s’est montré plus entreprenante et résiliante en enchaînant les attaques sur le but adverse. Les efforts des Fennecs ont été récompensés suite à l’égalisation du score à la 54e minute, suivie du but salvateur de Riyad Mahrez à la 88e minute.

2-1 pour l’équipe d’Algérie au sifflet final du match. Une victoire qui n’a pas été assez convaincante même si l’Algérie a outrageusement dominé la rencontre. Lors de la conférence de presse d’après match, le sélectionneur national, Djamel Belmadi, est revenu sur la victoire algérienne sur l’équipe du Niger.

Ainsi, le technicien algérien a dit, « Ce n’était pas un match facile. Nous avons commis des erreurs qui nous ont valu le premier but concédé. » explique-t-il à la presse nationale.

Dans leur mission de remporter les trois points face au Niger au stade Nelson Mandela à Baraki, les Verts ont pu compter sur les joueurs fraîchement sélectionnés. En effet, Farès Chaibi, Badredine Bouanani et Rayane Ait-Nouri, ont été au rendez-vous et ont marqué leur baptême avec la sélection algérienne.

Le sélectionneur algérien, Djamel Belmadi, s’exprime sur le sujet, « J’aurais voulu qu’ils entrent dans des conditions plus abordables. Or, c’était un match difficile et je suis content, car ils ont répondu présent et ont même été des éléments clés dans ce match. » ajoute-t-il.

Djamel Belmadi en conférence de presse : Hadjam va débuter titulaire lundi face au Niger.#Algerie #Algeria pic.twitter.com/hsRl1wHWqY — FARID BOUSSALEM (@Algrienouvelle5) March 23, 2023

Match Algérie – Niger : Bounedjah a-t-il réussi son retour en sélection ?

Suite au manque d’idées dans le front offensif de l’équipe d’Algérie en première période, le sélectionneur national, Djamel Belmadi, a vite remanié son attaque au retour des vestiaires. Ainsi, l’attaquant algérien, Baghded Bounedjah, a fait son retour en équipe d’Algérie.

Un retour qui s’est avéré bénéfique pour les Verts puisque l’attaquant d’Al-Saad a été dans l’action du but de l’égalisation même si le but ne lui était pas accordé.

Lors de la conférence de presse d’après match, Djamel Belmadi a commenté la prestation de Bounedjah, « Je suis content pour Baghded. Il aime trop la sélection et son retour nous a fait du bien. Il a aidé l’équipe à l’instar de tous les joueurs qui ont fait leurs entrées plus tard dans le match. » dit-il.

Continuant son analyse de la rencontre, le sélectionneur national est revenu sur le potentiel offensif de l’équipe d’Algérie, « Il y a une concurrence qui commence à s’installer. Bounedjah peut marquer des buts. C’est le cas aussi pour Slimani (nous attendons son retour). Mahrez est décisif comme il l’a toujours été. Belaïli peut être à l’origine d’une passe lumineuse qui débloque un match, il peut aussi marquer des buts. Les postes sont chers en sélection. » affirme-t-il.

Suite à cette victoire face à l’équipe du Niger, l’Algérie met un pied dans la phase finale de la Coupe d’Afrique des Nations 2023. Les Verts sont leaders de leur groupe avec 9 points.

Un prochain succès en Tunisie face à cette même équipe du Niger scellera la qualification des hommes de Belmadi. Le match retour entre le Niger et l’Algérie aura lieu lundi prochain dès 17:00 à Radès, en Tunisie.