Match Algerie – Guinée : les prix des tickets qui font jaser

Les prix des tickets des deux matchs amicaux qui opposeront la sélection nationale, respectivement à la Guinée et au Nigéria, sont jugés « exagérés » par les supporters algériens. Des prix qui ont, d’ailleurs, fait jaser sur les réseaux sociaux.

Il y a quelques mois, l’Algérie a réceptionné le nouveau stade d’Oran, le complexe sportif Miloud Hadefi. Un véritable joyau qui répond aux normes européennes et qui a abrité les Jeux Méditerranéens Oran-2022.

La sélection nationale aura l’honneur de disputer son premier match sur la somptueuse enceinte oranaise à l’occasion du match amical face à la Guinée, le 23 septembre prochain à partir mais aussi celui qui le suit face au Nigéria le 27 septembre. Deux matchs amicaux qui seront ouverts aux supporters algériens. Ces derniers, pourront y assister.

Concernant la mise en vente des tickets, elle se fera via une plateforme électronique. Jusqu’au moment où nous mettons sous presse, les autorités locales n’ont pas donné trop de détails. Mais on sait que les prix des tickets ont été fixés entre 800DA et 2000DA, a-t-on appris de la page facebook officielle de la wilaya d’Oran.

Le moins que l’on puisse dire, est que ces prix sont jugés « exagérés » par les supporters algériens. Nombreux sont ceux qui ne peuvent pas se permettre s’offrir leur billet d’accès avec un tel prix, notamment ceux qui comptent se déplacer avec leurs enfants. Reste à savoir maintenant si les commodités modernes dont est doté le stade imposent un prix au dessus de 800DA.

En attendant que les autorités locales donnent plus de détails à propos de la mise ne vente des tickets, on rappelle que le stade Miloud Hadefi peut accueillir 40.000 supporters.

Le stade Miloud Hadefi prêt à accueillir les Verts

Par ailleurs, le nouveau stade d’Oran, Miloud Hadefi, est prêt à accueillir la sélection nationale pour effectuer son stage de préparation, ponctué par deux rencontres amicales face à la Guinée et au Nigéria. C’est ce qu’a confirmé le directeur de la jeunesse et des sports de la wilaya d’Oran, Yacine Siafi.

« Les deux stades annexes du complexe sportif Miloud Hadefi sont dotés de très belles pelouses gazonnées. Ils seront à la disposition de la sélection nationale durant son stage ». Dira-t-il, dans une déclaration accordée à l’APS.

Poursuivant sa déclaration, le DJS de la wilaya d’Oran ajoute : « On a tout réglé pour que les deux matchs amicaux des Verts se déroulent dans les meilleures conditions possibles. Idem pour le match amical qui opposera la sélection nationale A’ au Soudan ».

A noter que les Verts rallieront demain mardi la ville d’El-Bahia pour entamer le stage du mois de septembre.