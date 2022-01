Match Algérie – Guinée équatoriale : ce qu’a dit Atal après la défaite

La 33e édition de la Coupe d’Afrique des Nations 2021 au Cameroun, ne cesse d’engendrer les surprises. Cette compétition continentale s’est annoncée, depuis son coup d’envoi le 9 janvier 2022, enflammée et pleine de défis.

Les Champions d’Afrique ont disputé leur premier match de ce tournoi africain, le mardi 11 janvier de l’année en cours, au stade Japoma, à Douala. Une rencontre qui s’est soldée par un nul (0-0), avec la Sierra Leone.

Ce dimanche 16 janvier, les Verts ont affronté leurs homologues équaro-guinéens, au même stade à Douala, où ils ont été surpris par un but hasardeux dans les filets de Rais M’bolhi, mettant ainsi fin à leur série d’invincibilité, avec 35 matchs sans défaite.

À cet effet, le défenseur des Fennecs, Youcef Atal, s’est exprimé après cette douloureuse défaite, et a déclaré que l’équipe nationale traverse une période difficile.

Le talentueux Fennec n’a pas manqué de préciser que lui et ses coéquipiers travailleront et feront l’impossible pour se qualifier pour le prochain tour de cette CAN.

» Nous traversons une période difficile » (Atal)

« Nous avons fait tout ce que nous pouvions sur le terrain face à la Guinée équatoriale. Nous avons travaillé en groupe pendant un certain temps et nous avons pu gagner et jouer de grands matchs, nous sommes une famille et maintenant nous traversons une période difficile », a fait savoir Atal.

« Nous allons continuer à travailler et lors du prochain match, nous allons tout donner et nous ferons l’impossible pour nous qualifier », a-t-il affirmé.

Par ailleurs, il convient de noter que l’Algérie possède désormais une seule et unique chance, afin de garantir la qualification au prochain tour de la Coupe d’Afrique, où les Fennecs seront obligés de vaincre la Côte d’Ivoire, ce jeudi 20 janvier, au stade Japoma.