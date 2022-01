Match Algérie – Guinée équatoriale : Amara évoque la « malchance »

Le complexe sportif Japoma, à Douala au Cameroun, a été, la soirée de ce dimanche 16 janvier, le témoin de la défaite douloureuse des Champions d’Afrique en titre, contre leurs homologues équato-guinéens.

Avec un seul et unique but hasardeux, inscrit dans les filets de Rais M’bolhi lors de la 70′ minute du jeu, les adversaires des Verts ont pu mettre fin à leur record historique de 35 matchs d’affilée sans défaite

À cet effet, le président de la Fédération algérienne de football, Charaf Eddine-Amara, a révélé au micro d’Ennahar TV, qu’il reste toujours optimiste quant à la possibilité de se qualifier pour le prochain tour de la Coupe d’Afrique des Nations 2021 au Cameroun.

Charaf Eddine-Amara exprime son optimisme

« L’espoir demeure. Tout le monde est très optimiste, mais aussi conscients de la responsabilité, donc nous sommes sûrs que les joueurs vont récupérer, » a-t-il déclaré, poursuivant : « parce que les Algériens ont été tous affectés par cette défaite, aujourd’hui c’est une question de dignité, et nous devons tout faire pour montrer que l’équipe algérienne est la championne d’Afrique ».

En outre, Amara a également ajouté : « la qualification est toujours entre nos mains, notre destin aussi. J’ai dit hier aux joueurs que votre destin est entre vos mains, que nous le soyons ou non. »

« Je m’excuse au peuple algérien pour cette défaite, et cette déception, nous sommes certes très impressionnés par ce résultat, mais l’espoir demeure, l’équipe n’a rien perdu de sa valeur et de son prestige, et nous pouvons dire que nous sommes victimes de malchance après avoir tout donné pour gagner ce match, mais le football est plein de surprises, » a fait savoir le premier responsable de la FAF.