Match Algérie- Gambie : Belmadi agite le risque d’une annulation

En marge d’une conférence de presse tenue aujourd’hui, à Doha, au Qatar, le sélectionneur de l’équipe nationale Djamel Belmadi a évoqué le sujet d’une éventuelle annulation du match amical des Verts contre la Gambie, prévu ce samedi 1er janvier 2022, en prévision des préparatifs de la Coupe d’Afrique des Nations au Cameroun.

En effet, le « Ministre du Bonheur » a annoncé cela à cause de la non-disponibilité de certains joueurs de la sélection nationale, à l’instar du capitaine Riyad Mahrez, Said Benrahma, mais aussi d’autres footballeurs touchés par la Covid-19.

« Avec toutes ces problématiques et la quasi-impossibilité d’aligner une équipe sur un minimum de joueurs disponibles sur le banc de touche, nous réfléchissons à annuler le match amical face à la Gambie « , a fait savoir l’entraineur, ajoutant : » nous avons un nombre limité de joueurs, avec un certain niveau de forme et qui pourraient ne pas jouer les deux rencontres amicales. »

» D’autres joueurs sont testés positifs à la Covid-19 » (Belmadi)

Par ailleurs, le coach Belmadi affirme que d’autres joueurs, outre Youcef Belaili, Houcine Benayada et Mohamed Amine Tougai, sont testés positifs à la Covid-19. Toutefois, ce dernier n’a pas révélé les noms de ces joueurs.

» Deux choses compliquent énormément notre préparation : la pandémie de Covid-19 et la décision de la FIFA concernant la libération des joueurs évoluant en Europe le 3 janvier. Il y a d’autres joueurs infectés, mais le secret médical m’oblige à ne pas dire certaines choses, « explique Belmadi.

Notant que les Fennecs auront également un rendez-vous face au Ghana, pour le compte d’un match amical prévu le 5 janvier prochain, et ce, en prévision de la CAN 2022 au Cameroun.