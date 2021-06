Match Algérie – France à Alger : les réponses de Noël Le Graët

Dans un entretien accordé à So Foot, le président de la Fédération Française de Football Noël Le Graët regrette que les discussions avec l’Algérie en vue de l’organisation d’un match amical contre l’équipe de France soient compliquées. Le projet qui lui tient à cœur pourrait ne pas aboutir avant la fin de son mandat, en 2021.

En effet, interrogé par le journaliste sur une éventuelle rencontre amicale entre les bleus et les verts à Alger, le président de la FFF Noël Le Graët a répondu, « Je partage complètement votre souhait. J’ai toujours envie de le faire, mais c’est la politique qui m’empêche de le faire ».

Noël Le Graët a réaffirmé son rêve d’une rencontre à Alger entre les champions d’Afrique et les champions du monde, » je veux que le match soit joué à Alger, parce qu’ils sont déjà venus, j’ai envie d’aller jouer en Algérie parce que ce serait un signe fort ».

C’est compliqué

Évoquant les problèmes qui empêchent la tenue de cette rencontre tant attendue par les deux pays, Noël Le Graët explique, » Ce n’est pas la France, c’est l’Algérie… Parce que moi, je souhaite aller là-bas. Jouer le match ici, on peut le faire, ils viendraient. Mais j’aimerais bien aller là-bas parce que ça fait quand même cinquante ans… C’est le seul pays du monde qu’on ne peut pas rencontrer. J’ai reçu Gianni Infantino hier ou avant-hier, on en a reparlé, on ira peut-être là-bas ensemble un de ces jours, pour voir plutôt le côté politique et sécurité. Mais oui, j’aimerais bien faire ce match.

Avant d’ajouter, » je voulais le faire en Algérie parce que ce serait un signe fort et que je pense que malgré tout, la France est aimée là-bas. Au niveau politique, il y a effectivement des difficultés entre les deux pays. Mais le sport, et surtout le foot, peut arranger les choses.

Pour rappel, les deux équipes s’étaient affrontées en amical au Stade de France a Saint-Denis en octobre 2001. Le match qui n’est pas allé a son terme s’est soldé par la victoire des coéquipiers de Zinédine Zidane (4 a 1). L’unique but de l’Algérie est l’œuvre de celui qui prendra les rênes de l’équipe 17 ans plus tard, en l’occurrence Djamel Belmadi sur un coup franc botté majestueusement.