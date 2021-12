Match Algérie – Égypte : Nadir Belhadj exprime un grand optimisme

Prévue la soirée d’aujourd’hui à partir de 20 heures (heure algérienne), la confrontation de l’équipe nationale A’ face à son homologue égyptienne ne cesse de susciter une haute tension.

En effet, la rencontre footballistique va opposer les deux équipes précitées dans le cadre de la finale du groupe D, en marge de la Coupe Arabe déroulée à Doha, au Qatar.

Sur ce, plusieurs grands noms dans le monde du football, dont des joueurs et des entraineurs, ont donné leur mot, mais aussi leur pronostic.

Parmi ces derniers, figure en effet, l’ancien international algérien Nadir Belhadj, qui a exprimé un grand optimisme quant au choc face à l’Égypte, aujourd’hui en Coupe Arabe.

Belhadj estime que les Verts peuvent remporter la victoire

Dans des déclarations accordées à la presse égyptienne, Belhadj a confirmé que le sélectionneur Madjid Bougherra est capable de mener les Verts à se qualifier pour les quarts de finale et de surmonter l’obstacle de l’Égypte.

» L’équipe nationale mène une incroyable série d’invincibilité. On est capables de jouer un grand match contre l’Égypte et de le gagner à la fin « , a-t-il déclaré, avant de poursuivre : » les deux équipes présentent une bonne performance en cette compétition arabe et le tournoi se porte bien jusqu’à présent au Qatar « .

En outre, Belhadj a prédit que le match d’aujourd’hui soir entre les deux équipes, à savoir algérienne et égyptienne sera difficile, entre deux équipes fortes.

Par ailleurs, et interrogé sur le sujet de la star égyptienne de Liverpool, Mohamed Salah, Belhadj n’a pas manqué à déclarer : » Salah est parmi les meilleurs joueurs du monde au cours des dernières années et offre de grands matchs assez exceptionnels avec son équipe de Liverpool « .