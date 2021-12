Match Algérie – Égypte : Bedrane exprime sa détermination

Quelques heures seulement nous séparent du grand match, le match tant attendu qui réunira l’équipe nationale A’ à son homologue égyptienne, dans le cadre de la finale du groupe D de la Coupe Arabe déroulée au Qatar.

En effet, le coup d’envoi de ladite rencontre sera ce mardi 07 décembre, à partir de 20 heures (heure algérienne), au stade de Doha, au Qatar.

Sur ce, l’entraineur national Madjid Bougherra a tenu aujourd’hui, une conférence de presse, avec son joueur Abdelkader Bedrane, où ledit footballeur a confirmé sa bonne connaissance des joueurs de l’équipe nationale égyptienne et leur détermination à terminer la phase de groupes en tête.

» Je connais bien les joueurs égyptiens, car j’ai déjà affronté Al Ahly et Zamalek, avec mon club tunisien l’Espérance », a fait savoir Bedrane.

En outre, le natif de Blida a poursuivi : » je suis prêt à jouer à n’importe quel poste où l’entraîneur Bougherra me veut, ainsi que je suis prêt à être à la hauteur des attentes « , tout en ajoutant : » nous aspirons à gagner l’Égypte, afin de maintenir notre confiance et à nous qualifier en tête de notre groupe « .

» Nous sommes venus ici pour aller loin dans la compétition » (Bougherra)

De son côté, le sélectionneur Madjid Bougherra a déclaré que la quête de l’Algérie pour battre l’Égypte et être à la tête du groupe D n’est pas pour éviter d’affronter le Maroc en quarts de finale.

» Le match de l’Égypte est important et pas décisif. Notre objectif est clair dès le début : terminer la phase de groupes à la première place « , a déclaré Bougherra

Ainsi, et en réponse à une question d’un journaliste marocain quant à un éventuel choc Algérie – Maroc en quarts de finale de la Coupe Arabe, le « Magic » a fait preuve d’une grande sagesse, lorsqu’il a répondu : » le Maroc fait un bon début de compétition. Nous, on prend tous les matchs un par un et comme ils viennent. Nous sommes venus ici pour aller loin dans la compétition et jouer des matchs de haut niveau « .