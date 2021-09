Match Algérie – Djibouti : Belmadi dénonce « un sabotage »

Lors de la conférence de presse qu’il a tenu aujourd’hui, le 01 septembre 2021, le sélectionneur de l’équipe nationale, Djamel Belmadi, a poussé un coup de gueule contre l’état dans lequel il a trouvé la pelouse du stade Mustapha Tchaker de Blida, ou l’équipe nationale d’Algérie est censée disputer son prochain match contre Djibouti.

Belmadi, comme à son habitude n’a pas mâché ses mots. Il a qualifié l’état de la pelouse du stade de Blida de « catastrophique », et il n’a pas hésité à dénoncer une tentative de « sabotage ». Le sélectionneur national n’a rien voulu entendre. « les justifications relatives à la chaleur et son impact sur l’herbe ne me convaincront pas. Ce qui se passe est inacceptable », a-t-il martelé.

« Cela est étrange », estime Belmadi

Pour Belmadi, « la pelouse n’est pas préparée à longueur de saison, chaque fois qu’on arrive, on la trouve dans un état catastrophique ». Le sélectionneur national estime qu’il n’est pas responsable de ce volet de préparation, et qu’il ne peut pas veiller lui-même au bon déroulement des travaux d’entretien qui touchent la pelouse de Mustapha Tchaker, le stade dans lequel se déroulera la première rencontre de l’équipe nationale dans le cadre des qualificatifs à la coupe du monde qui aura lieu au Qatar.

Belmadi a ajouté que la même chose arrive au niveau du stade 5 juillet à Alger, et dans le nouveau stade d’Oran. « Cela est étrange, confie Belmadi, que les pelouses sont laissées sans entretien, et ce, parce qu’on n’a pas pu signer un accord ».

En marge de la conférence de presse, le sélectionner national a tenu à présenter ses condoléances à toutes les victimes du Covid-19, mais aussi à celles des incendies qui ont ravagé plusieurs hectares et fait de nombreux morts.