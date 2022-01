Match Algérie – Côte d’Ivoire : Zerrouki sera-t-il au rendez-vous ?

Vaincus lors de leur dernier match face à la Guinée équatoriale, les hommes de Djamel Belmadi n’ont le choix qu’à remporter la confrontation face à la Côte d’Ivoire, prévue ce jeudi 20 janvier à partir de 17 heures (heure algérienne), au complexe sportif Japoma, à Douala, au Cameroun.

En effet, les Champions d’Afrique en titre ont encaissé un but hasardeux et inattendu dans la cage de Rais M’bolhi lors de 70′ minute du jeu, par Esteban Urozco Fernandz, suite à un corner.

Un but qui a mis fin à la belle série d’invincibilité de 35 matchs d’affilée sans défaite, enchaînée depuis novembre 2018.

Toutefois, Djamel Belmadi et ses hommes gardent toujours espoir pour se qualifier au prochain tour de la Coupe d’Afrique des Nations 2021 au Cameroun, et s’apprêtent désormais afin de battre leurs adversaires de la Côte d’Ivoire, leader du groupe E, lors de la troisième et dernière journée de leur groupe.

Zerrouki rejoint les entrainements collectifs

Pour la bonne nouvelle, le talentueux milieu défensif des Fennecs, Ramiz Zerrouki, a finalement rejoint les entrainements collectifs avec ses coéquipiers, ce qui augmente les chances pour sa participation à la prochaine confrontation face à la Côte d’Ivoire, qualifiée de « décisive ».

Le natif d’Amsterdam s’est absenté lors des deux premières rencontres face, respectivement, à la Sierra Leone et à la Guinée équatoriale, à cause de sa contamination à la Covid-19.

Avec son retour, le coach devrait être plus rassuré, notamment que Zerrouki figurait titulaire plusieurs fois dans son onze entrant, ce qui veut dire que Belmadi compte beaucoup sur lui.

Il convient de préciser que les Verts occupent la dernière place de leur groupe avec un seul point, obtenu lors du nul face à la Sierra Leone. Une position qui condamne les protégés de Belmadi à gagner leur prochain match afin d’espérer de passer aux huitièmes de finale de la CAN 2021.