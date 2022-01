Match Algérie – Côte d’Ivoire : vers un changement de stade ?

Pour la première fois depuis plus de 3 ans, les protégés de Djamel Belmadi ont été battus, et ce, après une série historique de 35 matchs sans défaite, égalisant le record de l’Espagne et du Brésil.

Les Verts ont en effet, connu une défaite douloureuse, surtout inattendue, face à leurs homologues équato-guinéens, dans le cadre d’un match de la deuxième journée de la phase des poules du groupe E, avec un but contre zéro, signé lors de la deuxième mi-temps de ladite rencontre, précisément à la 70′ minute.

Riyad Mahrez et ses coéquipiers n’ont pu obtenir qu’un seul point, à la suite de leur nul lors du premier match face à la Sierra Leone, le mardi 11 janvier.

Sur ce, ces derniers seront obligés de vaincre la Côte d’Ivoire, ce jeudi 20 janvier, afin de garantir le billet de qualification au prochain tour de la Coupe d’Afrique. Ledit match est programmé dans le complexe sportif Japoma, à Douala, au Cameroun, tout comme les deux précédents.

Vers un changement au stade de Yaoundé ?

Toutefois, de nombreuses sources médiatiques ont indiqué ces dernières heures que cette rencontre décisive, opposant l’Algérie à la Côte d’Ivoire, se jouera au stade de Yaoundé.

Selon les mêmes sources, l’Algérie et la Côte d’Ivoire ont demandé un changement de stade au stade Ahmadou Ahidjo à Yaoundé, au lieu du stade Japoma à Douala, à cause de la mauvaise pelouse, qui a affecté le jeu des Verts lors de leurs deux matchs précédents.

À cet effet, la Confédération Africaine de Football (CAF) envisage, ce mardi 18 janvier, la possibilité de déplacer ladite rencontre dans le stade de Yaoundé. Un sujet qui sera présenté au Comité d’organisation du tournoi, qui rendra sa décision aujourd’hui.

Il convient de rappeler que les Champions d’Afrique n’étaient qu’à deux matchs du record d’invincibilité mondial, détenu par l’équipe italienne, avec 37 matchs sans défaite.