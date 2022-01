Match Algérie – Côte d’Ivoire : le onze de départ de Djamel Belmadi

Les protégés de Djamel Belmadi s’apprêtent à affronter leurs homologues de la Côte d’Ivoire dans quelques instants. Une rencontre qualifiée de « décisive », car les Verts n’ont d’autre choix que de gagner s’ils espèrent la qualification au prochain tour de la Coupe d’Afrique.

En effet, dans le cadre de la troisième et dernière journée de la phase des poules du Groupe E, les Fennecs algériens affrontent ce jeudi 20 janvier, au complexe sportif Japoma à Douala, à partir de 17 heures (heure algérienne), les Éléphants de la Côte d’Ivoire.

À cet effet, le sélectionneur national Djamel Belmadi a décidé de compter sur Ramy Bensebaini, Youcef Atal, Abdelkader Bedrane et Aissa Mandi pour la défense. Ramiz Zerrouki et Ismael Bennacer au milieu de terrain, mais aussi à Riyad Mahrez, Youcef Belaili, Baghdad Bounedjah et Said Benrahma pour assurer une bonne stratégie offensive.

Pour protégés les filets des Verts des mauvaises surprises, notamment les buts inattendus, le « Ministre du Bonheur » n’a trouvé mieux que son talentueux gardien Rais M’bolhi, qui a l’habitude de protéger sa cage de tout danger.

Avec un onze aussi complet, le public sportif algérien peut espérer une sacrée victoire aujourd’hui, sur la pelouse du stade Japoma, à Douala. Sachant qu’un seul but sera suffisant pour décrocher le billet de la qualification au prochain tour de la CAN : les huitièmes de finale.

Sur quelles chaînes regarder le match ?

Le public sportif algérien cherche sans doute où regarder cette confrontation décisive, qui tranchera sur la qualification des Fennecs.

Pour regarder le choc Algérie – Côte d’Ivoire, trois canaux ont confirmé la diffusion de ladite rencontre. Il s’agit de la chaine de la Télévision National (ENTV), la chaine qatarie beIN Sportis (France et MENA), mais aussi la chaine allemande Sportdigital.