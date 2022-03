Match barrage contre l’Algérie : le Cameroun dévoile la liste des 27

Une semaine après avoir dévoilé une présélection de 38 joueurs, le nouveau sélectionneur du Cameroun, Rigobert Song, a publié ce mercredi sa liste finale de 27 éléments retenus pour affronter l’Algérie les 25 et 29 mars en barrages de la Coupe du monde 2022.

A la grande surprise, le nouveau sélectionneur camerounais a écarté le gardien de but Fabrice Ondoa, les défenseurs Jérôme Onguené, Enzo Ebosse, Sacha Boey, Jean-Claude Billong, les milieux de terrain James Léa-Siliki, Arnaud Djoum, Yvan Neyou, ainsi que les attaquants John Mary, Stéphane Bahoken, Christian Bassogog et Clinton Njie.

Olivier Ntcham et Gaël Ondoua font également partie du groupe final et honoreront bien leur première convocation, aux côtés des cadres André Onana, Michael Ngadeu, Frank Zambo-Anguissa, Karl Toko-Ekambi et Vincent Aboubakar, tous présents pour jouer la qualif’.

Invité surprise de 17 ans dans la liste de Song

En revanche, la liste dévoilée par Song a été marquée par la convocation du joueur local Patient Wassu, qui évolue à Coton Sport. intègre la liste au dernier moment et pour la première fois.

A 17 ans, Patient Wassou Goue frappe déjà à la porte de la sélection A. Le jeune joueur du Coton Sport de Garoua a été convoqué par Rigobert Song pour les barrages du mondial Qatar 2022 contre l’Algérie. Invité surprise et de dernière minute, le sociétaire du club de Garoua ne figurait pas dans la liste des 38 joueurs convoqués par le sélectionneur national pour cette double confrontation.

Il aura certainement frappé dans les yeux de Rigobert Song lors des matchs de son club en coupe de la CAF contre Al Masry et le Tout Puissant Mazembé. Formé au sein de Coton Sport de Garoua, il devient une pépite de la sélection marchant ainsi sur les pas de Vincent Aboubakar. Ex-international U17, Patient Wassou est le seul joueur local qu’on retrouve dans la liste de Rigobert Song.

Pour rappel, Patient Wassou Goue est Soulier d’Or 2021 de la Coupe de Pâques. Un talent prometteur pour le football camerounais.

Les 27 joueurs retenus:

Gardiens de but: Omossola Simon (AS Vita Club), Espassy Devis (Ofi Crête), André Onana (Ajax Amsterdam).

Défenseurs: Fai Collins (Al-Taei), Mbaizo Olivier (Philadelphia Union), Ngadeu Michael (KAA Cent), Castelleto J.C (FC Nantes), Oyongo Bitolo Ambroise (Montpellier HCS), Nouhou Tolo (Seattle Sunders), Moukoudi Harold (AS Saint Etienne), Tchamba Duplexe (Sonderjyske).

Milieux de terrain : Onana Jean Junior (Girondins de Bordeaux), Kunde Malong (Olymp Pirée), Zambo Anguissa (SSC Napoli), Om Gouet Samuel ( FC Malines), Hongla Martin (Hellas Verrona), Ntcham Olivier (Swansea), Fuchs Jeando (Peterbourough), Ondoa Gaël (Hannover 96).

Attaquants : Ganago Ignatius (RC Lens), Choupo Moting (Bayern Munich), Toko-Ekambi Karl (OL), Ngamaleu Moumi (BSC Young Boys), Aboubacar Vincent (Al-Nasr Fc), Wassu Patient (Coton Sport), Soni Kevin (Asteras Tripoli), Twamba Meandre (Al-Taâwoun FC).