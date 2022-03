Une quinzaine de jours nous sépare de la première manche du match barrage de l’équipe d’Algérie en vue de la qualification pour le mondial 2022. Le défenseur central des verts, Djamel Benlamri, a pris la parole avant cette date importante.

« Le guerrier » garde son optimisme et voit la double confrontation contre le Cameroun d’un bon œil. Dans une déclaration qui date d’hier, le champion d’Afrique 2019 a rassuré le public algérien sur l’état d’esprit de toutes les composantes de l’équipe d’Algérie « les joueurs et les différents staffs de l’équipe nationale sont conscients que le peuple algérien reste derrière nous et que son soutien est inconditionnel à notre égard » dit-il avant de mettre l’accent sur l’attitude que les Fennecs doivent avoir avant et lors de ces deux prochains matchs « nous devons rester concentrés, nous devons nous surpasser et être combatif pour aboutir à notre objectif, je reste optimiste et ont le fera pour notre public Inshalah » ajoute le défenseur central de l’équipe Qatari du Qatar SC.

Le public, un facteur déterminant

Lors de la précédente CAN, l’équipe d’Algérie s’est senti seule malgré les quelques renforts des supporters algériens venus des quatre coins du monde. Les hommes de Djamel Belmadi compte bien retrouvé leur niveau en se renforçant du soutien que le public algérien leur octroie. Dans la lignée de l’une des déclarations du sélectionneur algérien Djamel Belmadi, le tôlier de la défense algérienne, Djamel Benlamri, a souligné l’importance de la présence des supporters lors de ces matchs cruciaux « le public sera notre bouclier dans ce match. Leur présence nous donnera davantage de volonté pour être au rendez-vous face aux Camerounais » dit l’ancien joueur l’olympique lyonnais.

Il faut dire que le public algérien sera attendu en masse pour le match retour le 29 mars prochain. L’entraîneur de l’équipe d’Algérie, Djamel Belmadi, a souhaité que le stade de Mustapha Tchaker soit pareil à la Bombonera (vivier de l’équipe argentine de la Boca Juniors). Benlamri n’a pas caché ses intentions et a déclaré que l’important pour lui, c’est « d’être qualifié pour la coupe du monde » et que cela reste la seule pensée de ses compatriotes de l’équipe d’Algérie. Le match d’aller contre les Lions Indomptables est prévu pour le 25 mars à Douala. Quant au match retour, il est programmé pour le 29 mars à Blida.