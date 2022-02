Match Algérie – Cameroun : les conseils de Fergani à Belmadi

Alors que la date du premier match de l’équipe d’Algérie approche, l’ancien sélectionneur des verts, Ali Fergani, s’est exprimé sur le match qui attend les hommes de Djamel Belmadi au Cameroun. L’ancien joueur de la JS Kabylie s’est montré confiant et a fait le point sur la situation.

Dans une déclaration à la chaîne El Hayat TV, Ali Fergani estime que le sélectionneur Djamel Belmadi a eu le temps pour décortiquer le jeu de l’équipe camerounaise et de corriger les lacunes de l’équipe d’Algérie.

Fergani, un des acteurs de l’épopée de l’équipe d’Algérie en 82, a indiqué qu’il devrait y avoir des changements dans certains compartiments de l’équipe algérienne. Or, L’ossature doit être gardée et il ne faut surtout pas enterrer l’équipe actuelle et qu’il faut soutenir Djamel Belmadi et ses hommes.

Djamel Belmadi face à la presse ce dimanche

Le sélectionneur algérien est de retour en Algérie. Après une CAN décevante, le coach Djamel animera une conférence de presse ce dimanche à Alger. C’est ce que le chargé de la communication au sein de la fédération algérienne de football, Salah Bey-Aboud.

La conférence de presse sera l’occasion pour le public algérien de mieux comprendre ce qui s’était passé au Cameroun. La prestation des Fennecs ne peut être seulement dû à l’état catastrophique du terrain de Japoma Stadium. Salah Bey-Aboud a laissé entendre que le sélectionneur algérien est prêt pour toutes les questions des journalistes et que ce rendez-vous avec la presse sera le point de départ d’une préparation à la hauteur de la prochaine échéance du mois de mars.