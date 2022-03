Match Algérie – Cameroun : le programme de préparation des verts

La sélection nationale algérienne entamera son stage de préparation, en prévision de la double-confrontation face au Cameroun, dans le cadre des barrages pour la qualification pour la coupe du monde Qatar-2022, à partir du lundi prochain le 21 mars. Le regroupement s’étalera jusqu’en 29 mars, a-t-on appris auprès de la fédération algérienne de football. Une conférence de presse du sélectionneur national Djamel Belmadi ainsi qu’une zone mixte des joueurs sont prévues avant l’entame du stage.

Les joueurs sélectionnés, dont la majorité évolue à l’étranger, sont attendus à Alger à partir de ce week-end. Le groupe devrait se compléter dimanche ou lundi au plus tard possible, avant de passer aux choses sérieuses, c’est à dire début du premier entraînement et l’entame du stage. Dans deux ou trois jours après, les Verts s’envoleront vers le Cameroun pour disputer le match qui aura lieu le 25 mars prochain au stade Japoma. Le coup d’envoi est fixé à partir de 18h.

Des séances d’entraînement auront lieu au centre technique national (CTN) de Sidi Moussa. Les coéquipiers de Bounedjah devront bien en profiter afin qu’ils soient prêts à 100% en vue de la première manche des barrages face aux Lions Indémontables, surtout quand on sait qu’ils seront mis dans les meilleures conditions possibles au CTN qui est doté de toutes les commodités.

Conférence de presse de Belmadi et zone mixte sont prévues avant l’entame du stage

Conformément aux dispositions de la FAF, le sélectionneur national Djamel Belmadi tiendra un point de presse dimanche prochain le 20 mars à la salle des conférences du CTN de Sidi Moussa. Un point de presse tant attendu par les médias qui préparent d’ores et déjà leurs questions relatives à plusieurs sujets.

De son côte, Belmadi aura l’occasion pour mettre les points sur les i sur et éclaircir ainsi les choses à propos de certains dossiers qui font l’actualité à travers les médias et les réseaux sociaux. On s’attend à ce que la conférence de presse du sélectionneur nationale soit couverte par plusieurs médias vu la grande importance de la double-confrontation face au Cameroun.

Selon toujours les dispositions de la première instance du football national, une zone mixte est prévue avant l’entame de la première séance d’entrainement, soit lundi le 21 mars, qui se déroulera au CTN de Sidi Moussa. Quelques joueurs, environ 4 ou 5, seront devant les médias pour leur accorder des déclarations, relatives notamment à l’important rendez-vous face au Cameroun. Des joueurs comme Riyad Mahrez, Youcef Belaïli ou encore Baghdad Bounedjah et Ismail Bennacer seront sans doute les plus convoités par les médias.