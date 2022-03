Match Algérie-Cameroun: détails des vols pour les supporters algériens

A peine deux semaines avant la première rencontre entre l’Algérie et le Cameroun dans le cadre des matchs barrages qualificatifs pour la Coupe du Monde 2022 au Qatar, qui aura lieu en terre Camerounaise le 26 mars 2022 à Douala. La pression de ces deux matchs décisifs pour l’équipe de Riyad Mahrez et ses coéquipiers commence à se faire ressentir chez les supporters des Fennecs.

Aujourd’hui samedi 12 mars, un communiqué a été rendu public par la Présidence de la République, ce dernier disait que le Président de la République Abdelmadjid Tebboune demande la prise en charge des supporters qui souhaitent aller au Cameroun pour soutenir les poulains de Djamel Belmadi, en ordonnant au 1er Ministre Aimene Benabderahmane que tout soit mis en place pour commencer la vente des billets à partir du dimanche 13 mars avec des vols dédiés à cela, que les prix de ces derniers soient subventionnés tout en garantissant le bon déroulement de l’opération.

Détails concernant ces vols pour les supporters

Plus de détails ont été dévoilés suite à cette annonce, qui a fait la joie des supporters de l’équipe nationale, qui a rendez-vous avec son histoire.

12 vols vers le Cameroun seront programmés pour le déplacement des supporters pour soutenir les Fennecs, 10 de ces vols seront assurés par Air Algérie, quant aux deux vols restants le seront par Tassili Airlines.

Pour les liaisons de l’Algérie vers le Cameroun, 5 wilayas sont sur le programme ; Alger avec 4 vols ; Oran 2 vols ; Constantine 2 vols ; Béchar 2 vols et Ouargla 2 vols.

Le prix du billet est arrêté à 85.000 DA, ce dernier va inclure le voyage de l’Algérie vers Douala (Cameroun), le visa, l’assurance voyage, le test PCR à effectuer 72 heures avant le déplacement, le repas et le transport de et vers l’aéroport de Douala. L’achat de ces billets destinés aux supporters qui souhaitent aller soutenir nos Champions d’Afrique 2019, se fera à partir du dimanche 13 mars au niveau de l’agence de voyage, Touring Voyages Algérie.

Il est à noter que le prix initial du voyage coutait 140.000 DA.

Les conditions pour ces voyages « exceptionnels » sont : avoir plus de 18 ans ; avoir un passeport en cours de validité (plus de six mois) ; être vacciner donc présenter un pass vaccinal ; être vacciner contre la fièvre jaune et prise du traitement contre le paludisme.

Il est également à noter que les Ministère de la santé prendra en charge les conditions sanitaires dans le cadre de ces voyages spéciaux organisés pour que les supporters algériens aient la chance de pouvoir assister et soutenir Djamel Belmadi et ses poulains.