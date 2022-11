À l’approche de la coupe du monde au Qatar, les tumultes semblent nombreux pour la fédération camerounaise de football et l’équipe des Lions Indomptables.

Ainsi, après l’épisode de la plainte de l’ancien équipementier sportif de l’équipe du Cameroun, le Coq Sportif, qui, au passage, a obtenu gain de cause auprès d’un tribunal parisien, un autre scandale vient de faire face à 09 jours du début de l’événement planétaire.

En effet, la liste du sélectionneur camerounais, Rigobert Song, pour la coupe du monde 2022 n’a pas été au goût de l’un de ses anciens coéquipiers en sélection camerounaise.

Ainsi, Mohammadou Idrissou, vient de faire une déclaration qui pourrait semer le désordre dans les bureaux de l’instance présidée par Samuel Eto’o.

Dans ce sens, Idrissou se plaint de l’absence du joueur camerounais Ngadeu de la liste de Rigobert Song, « Ngadeu s’il n’est pas là, on ne marque pas le but contre l’Algérie. S’il n’y pas Ngadeu, s’il ne fait pas la remise de la tête, on ne va pas à la Coupe du monde. » dit-il avant d’ajouter ce qui a été interprété comme « la révélation sur le match Algérie – Cameroun du mois de mars ».

« Le match est truqué, on le sait tous » dit Idrissou

Cette première déclaration à propos du joueur absent de la liste de Rigobert Song a ouvert les portes à de lourds propos sur le match retour des barrages de la coupe du monde 2022, « Même si vous avez acheté le match, on connait ce qui s’est passé sur ce match. Le match est acheté. » déclare-t-il dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux. Une information relatée par le média français, Onze Mondial.



Mohammadou Idrissou a attaqué le président de la fédération camerounaise du football en disant, « On laisse les gens qui font que le Cameroun aille à la Coupe du monde. » ajoute-t-il.

Une accusation qui survient alors que l’équipe du Cameroun prépare son entrée en lice en coupe du monde 2022 dans un groupe composé du Brésil, de la Suisse et de la Serbie.