Match Algérie-Cameroun: ce qu’a dit le DJS de Blida sur l’organisation

La direction de la jeunesse et des sports de la wilaya de Blida ne ménage aucun effort pour assurer une bonne organisation du déroulement du match retour Algérie-Cameroun, dans le cadre des barrages pour la qualification pour la prochaine coupe du monde Qatar-2022. Le DJS de Blida Saâd Zoukari rassure tout le monde à 48 heures de ladite grande empoignade.

«Comme vous avez vu, la mise en vente des tickets du match Algérie-Cameroun a débuté ce matin. On n’a ménagé aucun effort afin de bien gérer le grand engouement des supporters. Une fois l’opération terminée, on va aborder l’organisation de l’accès des supporters au stade le jour du match. », dira le DJS de Blida, dans une déclaration accordée au site «Foot 22».

«La sélection de notre pays doit être mise dans de très bonnes conditions au stade Mustapha Tchaker le jour du match, en ce qui concerne notamment la pelouse qui est en très bon état Elle aura également besoin de ses supporters pour valider son billet qualificatif pour la prochaine coupe du monde. De notre côté, on fera de notre mieux pour que les supporters soient présents en force et que l’enceinte Blidéenne soit à la hauteur du grand évènement de mardi. », a-t-il ajouté.

«La chambre de la VAR est prête»

Concernant toujours le grand et important rendez-vous opposant les Verts aux Lions Indomptables, le directeur de la jeunesse et des sports de la Wilaya de Blida Saâd Zoukari affirme également que la chambre de la VAR est prête. «Je vous affirme que la chambre de la VAR est prête. On rassure la fédération algérienne de football de pouvoir l’équiper car c’est son ressort. », a-t-il indiqué.

Par ailleurs, le DJS de la wilaya de Blida rassure également que le stade Mustapha Tchaker sera prêt pour abriter les matchs du CHAN-2023 qui aura lieu en Algérie. «Le stade Mustapha Tchaker sera prêt pour abriter des matchs du prochain CHAN en 2023 que notre pays va abriter. Après le match Algérie-Cameroun, on va entamer les travaux qui concernent la zone FIFA. », a-t-il affirmé.

A noter que le prochain CHAN-2023 aura lieu en Algérie du 8 au 31 janvier 2023. A l’image des stades d’Alger, Oran, Constantine et Annaba, la CAF a visité le stade Mustapha Tchaker. Une visite d’inspection pour s’arrêter sur les différentes infrastructures nécessaires pour une organisation à la hauteur du Championnat d’Afrique des nations, deuxième plus important rendez-vous footballistique des nations africaines après la CAN.