Match Algérie – Burkina Faso : les Étalons considérablement affaiblis

Une semaine seulement nous sépare de la confrontation décisive de l’équipe nationale face à son homologue burkinabè. Une confrontation attendue avec impatience par le public sportif.

Entrant dans le cadre de la sixième et dernière journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2022 au Qatar, ce match tranchera sur le choix de l’équipe qualifiée à la prochaine Coupe du Monde.

En effet, les Fennecs et les Étalons partagent la tête du classement du groupe A, Zone d’Afrique. Cependant, les coéquipiers de Djamel Benlamri devancent leurs homologues burkinabés par le nombre de buts.

Sur ce, les hommes de Belmadi sont en pleine préparation et détermination afin de remporter la victoire et décrocher le billet de la qualification au Qatar.

De son côté, l’équipe burkinabè a commencé à préparer le match contre le Niger prévu le 12 novembre, à Marrakech, au Maroc, pour le cinquième tour des éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022.

De nombreux blessés dans les rangs de l’équipe burkinabè

Aujourd’hui, mardi 09 novembre, le sélectionneur national de ladite équipe, Kamou Malo en l’occurrence, a révélé, dans des déclarations rapportées par la page officielle de la Fédération burkinabè de football sur Facebook : » nous avons commencé à préparer à l’aventure, avec regret et tristesse, et ce, à cause des nombreuses absences au niveau du groupe « .

Il a ajouté à ce propos : » cela ne veut pas dire que l’équipe nationale du Burkina Faso va tomber, car nous avons des blessés. Mais je pense que ce sera une source de motivation pour les jeunes qui sont présents pour honorer les couleurs nationales « .

Par ailleurs, Kamou malo a conclu : » j’ai remarqué aujourd’hui, au premier contact avec les joueurs, qu’ils sont très conscients de la situation que nous vivons, dans tous les cas, et d’après ma mémoire, il est rare que des blessures se soient produites de cette façon, donc on va traiter la situation « .

Pour rappel, les Fennecs affronteront les Étalons dans le cadre d’un match retour, prévu le mardi 16 novembre à 17 heures, pour le compte de la sixième journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2022 au Qatar.