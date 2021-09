Match Algérie – Burkina Faso : Belmadi ira au Maroc « sans crainte »

Alors que l’Algérie a rompu officiellement ses relations diplomatiques avec le Maroc, le match des verts contre le Burkina Faso est, quant à lui, toujours programmé au stade de Marrakech, dans le royaume Chérifien. Le sélectionneur national, Djamel Belmadi, lors de la conférence de presse qu’il a tenu aujourd’hui, le 01 septembre 2021, s’est exprimé au sujet du prochain déplacement des champions d’Afrique.

En effet, sur la question du match des verts contre le Burkina Faso, qui aura lieu au Maroc le 06 septembre prochain, Belmadi s’est montré rassurant, et même confiant. Malgré la rupture des relations diplomatiques entre l’Algérie et le Royaume Marocain, Belmadi a assuré qu’il n’est pas du tout inquiet en ce qui concerne la prochaine rencontre des verts.

« Ce n’est pas un problème », assure Belmadi

Lors de sa conférence de presse, Belmadi a tenu à montrer le côté positif du prochain déplacement de l’équipe nationale au Maroc. « On jouera à Marrakech, et il est prévu qu’on y soit très bien accueillis. Le voyage durera seulement une heure. Cela est une chose magnifique pour nous, car cela ne va pas nous impacter physiquement, et va nous permettre de récupérer très rapidement ».

« Jouer au Maroc sera-t-il un problème ? » questionne Belmadi, « normalement cela ne l’est pas », répond-il. En tout cas, le sélectionneur national est très confiant : « On y va sans la moindre crainte », a-t-il déclaré.

Il est à rappeler que le chef de la diplomatie Algérienne, Ramtane Lamamra, a assuré lors de l’annonce de la rupture des relations entre les deux pays, que cette décision n’aura pas un impact direct sur les citoyens algériens au Maroc ni sur les ressortissants Marocains en Algérie.