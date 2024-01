Match Algérie 1 – Angola 1 : tellement amer ce début de CAN 2023 !

Pour sa première sortie dans la CAN-2023, la sélection nationale a été accrochée par l’Angola, en concédant le nul (1-1). Elle entame la compétition africaine sur une mauvaise note.

Les Verts entament le match en force. Après avoir exercé une forte pression sur les bois adverses, Bounedjah réussira à ouvrir le score. Bien servit par Belaïli d’une passe en profondeur, il profite d’une mauvaise couverture de la défense angolaise pour mettre le cuire au fond des filets 18’.

Un but qui donnera plus de motivation et de confiance pour Mahrez et consorts. En effet, ils poursuivent leurs assauts et dominent au long et au large la première mi-temps, mais sans parvenir à désaxer la défense angolaise, qui résiste bien.

Quant aux Angolais, ils se contentent de défendre et d’axer sur les contre-attaques. Ils se procurent quelques tentatives, mais sans danger sur Mandréa qui a passé, faut-il le dire, une première mi-temps tranquille. Un à zéro en faveur de l’Algérie, l’arbitre sénégalais Issa Sy renvoie les 22 acteurs aux vestiaires.

Une équipe d’Algérie méconnaissable en 2e mi-temps

Après la pause citron, on s’attendait à ce que les Fennecs allaient faire le break. Mais les Angolais nous ont surpris par leur retour en force. Profitant du fléchissement physique des joueurs algériens, visiblement affectés par le taux élevé de l’humidité, ils dominent pratiquement toute la deuxième mi-temps.

Après avoir exercé une pression sur les bois de Mandréa, les efforts des Angolais seront récompensés. On joue la 65e minute, Bentaleb commet une faute sur Mabululu dans la surface de réparation. L’arbitre accorde un pénalty pour l’Angola. Le même joueur exécute la sentence et réussit à remettre les pendules à l’heure.

Malgré les changements opérés par Djamel Belmadi, on assiste à un rendement de l’équipe d’Algérie loin des attentes. Le moins que l’on puisse dire, est que les joueurs ne se procurent la moindre occasion dangereuse. On voit plutôt un jeu brouillon et des tentatives individuelles, sans danger sur les bois adverses.

Il faut dire que les protégés de Belmadi vont tout tenter, mais en vain. Ils s’heurtent à une défense angolaise solide et très bien organisée. Rien ne va changer au score jusqu’au coup de sifflet final de l’arbitre sénégalais. Le match s’achève sur un résultat nul qui semble logique vu la physionomie du match.