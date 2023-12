Mastercard en Algérie : signature d’un partenariat entre la BDL et SATIM

Une bonne nouvelle pour les algériens désireux d’effectuer des transactions bancaires à l’échelle internationale. Un partenariat visant à traiter les données relatives aux transactions bancaires effectuées via les cartes de paiement internationales « Mastercard » a été signé entre la Banque du Développement Local (BDL) et la Société d’automatisation des transactions interbancaires et de monétique (Satim).

En effet, cet accord entre la BDL et Satim « permettra le traitement des transferts et des transactions bancaires effectués au niveau national par les cartes « Mastercard » tant à l’intérieur du pays qu’à l’étranger » écrit l’APS.

Dotés des dernières technologies, le centre de traitement de la SATIM garantira l’efficacité et de la célérité nécessaires à ces transactions bancaires.

من دواعي الفخر والاعتزاز أن نحتفل اليوم بتوقيع #اتفاقية هامة تجمع بين شركة النقد الآلي و المعاملات التلقائية بين البنوك – #SATIM وبنك التنمية المحلية –#BDL.

هذا التعاون يأتي بهدف دعم مشروع #SATIM الرامي إلى معالجة التعاملات البنكية الدولية من خلال بطاقات #ماستركارد على مستوى… pic.twitter.com/DfdHWmoem6 — BDL Banque (@BanqueBDL) December 13, 2023

Transaction bancaire : Mastercard en Algérie, une nouvelle ère

Le partenariat entre la Banque du Développement Local et la Société d’automatisation des transactions interbancaires et de monétique, visant à traiter localement les données relatives aux transactions bancaires effectuées via les cartes de paiement internationales « Mastercard » délivrées par les banques nationales, inclura de nombreuses prestations.

Ainsi, les clients nationaux et étrangers bénéficieront de différentes prestations internationales en toute sécurité et à des coûts raisonnables et aux opérateurs algériens et aux commerçants de recevoir les paiements effectués par des étrangers via ces cartes », indique l’APS.

En marge de la cérémonie de signature de cet accord, le Directeur général de la BDL, M. Youcef Lalmas, a indiqué que « le traitement local des données des transactions bancaires courantes à travers les « Mastercard » se voulait « un nouveau départ »qui intervient conformément aux orientations des autorités supérieures visant à numériser le secteur financier en Algérie, moderniser les banques et à s’adapter aux développements dans le domaine du paiement électronique, afin de satisfaire les besoins du marché monétaire national. »

