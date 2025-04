Massinissa Askeur, l’ambassadeur de l’art berbère en Italie : une success story algérienne unique !

Massinissa Askeur, alias Massi, n’a pas suivi le parcours classique. De Rome à Milan, en passant par les plus grands podiums de la mode, cet Algérien au talent protéiforme a su imposer son univers mêlant symbolisme abstrait et héritage berbère.

Aujourd’hui, son nom figure parmi les 500 personnalités les plus influentes au monde, selon le Collège Paul Valéry de Cannes. Entre toiles exposées, collaborations avec des géants de la mode et un documentaire Netflix à son actif, Massi incarne une success story aussi éclectique qu’inspirante. Retour sur le parcours d’un artiste qui rêve aussi de redynamiser l’Algérie.

De l’Algérie à l’Italie : le parcours atypique d’un artiste inspiré par les symboles berbères

Originaire d’Algérie, Massi a d’abord obtenu un bac en mathématiques avant de réaliser que sa voie était ailleurs. « Je n’aimais pas les maths », confie-t-il. En 2013, il débarque en Italie pour étudier l’histoire méditerranéenne, avant de bifurquer vers les langues et l’art. C’est à Rome qu’il découvre la peinture, commençant par des vignettes avant de s’essayer aux grandes toiles.

🟢 À LIRE AUSSI : Interview avec Adila Bendimerad : une comédienne engagée, passionnée et aux multiples casquettes

Son style ? Un symbolisme abstrait nourri de motifs berbères, qu’il revisite avec une touche contemporaine. « J’ai voulu présenter ces symboles aux Européens, leur montrer la richesse de notre culture », explique-t-il. Une approche qui lui vaut rapidement des expositions et, surtout, le Lion d’or à Rome, une consécration qui lance sa carrière.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Jow Plus (@jowplus)

Lion d’or, collaborations prestigieuses et Fashion Week : quand l’art abstrait rencontre la mode luxe

Repéré par un grand styliste italien lors d’une exposition, Massi se voit proposer une collaboration inattendue. Créer des dessins sur soie ! « Il m’a invité aux défilés, et c’est comme ça que j’ai plongé dans la mode », raconte-t-il. Ses créations uniques séduisent jusqu’au manager de Madonna et bien d’autres célébrités qu’il rencontre lors de la Fashion Week de Milan.

Un show monumental plus tard, Massi fait la une des magazines. Ses œuvres, à mi-chemin entre art et stylisme, attirent l’attention du Collège Paul Valéry, qui le désigne comme l’un des héritiers de Joan Miró. « C’est une reconnaissance qui me touche énormément », avoue-t-il.

Un documentaire Netflix, un hôtel pour chiens et des projets en Algérie : Massinissa Askeur, l’ambassadeur culturel aux ambitions multiples

Son histoire est désormais immortalisée dans un documentaire Netflix, disponible en sept langues. Un long-métrage où il évoque avec fierté ses racines algériennes, montrant drapeaux et paysages du pays. « J’ai pu être un ambassadeur de l’Algérie à ma manière », souligne-t-il.

Mais Massi ne s’arrête pas là. Amoureux des chiens, il crée un hôtel de luxe pour canidés en Italie, avec piscine et activités de chasse. Un projet insolite qui reflète sa créativité. Du côté de l’Algérie, il évoque des projets culturels et touristiques, incitant les Italiens à découvrir son pays natal. « L’Algérie a un énorme potentiel, et je veux y contribuer », conclut-il.

🟢 À LIRE AUSSI : De Tizi Ouzou à Harvard : le parcours inspirant de Malika Aid-Boudries, chercheuse algérienne

Artiste, styliste, entrepreneur et ambassadeur culturel, Massinissa Askeur est un touche-à-talent qui ne cesse de repousser les limites. Son parcours, entre héritage berbère et succès international, prouve qu’avec passion et audace, les rêves les plus fous peuvent devenir réalité !