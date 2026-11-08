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Sans-papiers devenu héros puis régularisé : l’Algérien Massi coiffe gratuitement les plus démunis

IR
Ilyes Rahmani
3 min de lecture
Sans-papiers devenu héros puis régularisé : l’Algérien Massi coiffe gratuitement les plus démunis
Massi, sans papiers algérien, sauve une fillette de 9 ans en France
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En juin 2025, il avait sauvé une fillette suspendue au balcon d’un immeuble de Choisy-le-Roi. Régularisé depuis, l’Algérien Massi, 30 ans, met ses ciseaux au service des sans-abri et des malades du cancer, gratuitement. « Je veux rendre à la France ce qu’elle m’a donné », explique ce coiffeur-barbier.

Massi, de sans-papiers à coiffeur-barbier dans le Val-de-Marne

Arrivé d’Algérie il y a quelques années, Massi, aujourd’hui âgé de 30 ans, s’est d’abord retrouvé en situation irrégulière, sous la menace d’une expulsion. Malgré les difficultés, il apprend le métier de coiffeur pour homme. Il se fait ensuite embaucher dans des salons du Val-de-Marne et parvient à trouver un logement.

Sa vie bascule en juin 2025, à Choisy-le-Roi. Il escalade alors la façade d’un immeuble pour rattraper une fillette de 9 ans suspendue au balcon du premier étage, comme le racontait notre article sur son sauvetage à Choisy-le-Roi. La ville lui avait rendu hommage quelques semaines plus tard.

Un titre de séjour obtenu après son geste héroïque

Ce sauvetage lui vaut le soutien de plusieurs élus et personnalités, selon des médias français. Quelques mois plus tard, Massi décroche enfin le titre de séjour qu’il espérait tant. Il peut désormais travailler et vivre en France en toute légalité.

« Aujourd’hui, je veux rendre à la France ce qu’elle m’a donné. Je veux faire du bien autour de moi, malgré les difficultés », a-t-il confié au Parisien. Il ajoute qu’il se sent intégré dans la société française lorsqu’il mène ce genre d’actions. Depuis, il multiplie les initiatives solidaires.

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Chaque lundi, des coupes gratuites pour les sans-abri à Paris

Depuis octobre, Massi rejoint chaque lundi soir les bénévoles de l’association Ressources urbaines, près de l’hôtel de ville de Paris. Cette association de Choisy-le-Roi distribue des paniers-repas et des plats chauds à près de 300 personnes en situation de précarité chaque semaine. Massi lui a proposé de venir couper les cheveux des bénéficiaires.

L’initiative a rapidement trouvé son public. Le coiffeur réussit à coiffer entre six et douze personnes à chaque maraude, au point que l’association a dû mettre en place des tickets pour gérer la file, a expliqué son président, Nagibin Maréchal, au Parisien. Grâce au bouche-à-oreille, des parents viennent même avec leurs enfants.

À Gustave-Roussy, une journée offerte aux malades du cancer

Le mardi 3 novembre, Massi a transformé le hall de l’institut Gustave-Roussy, à Villejuif, en salon de coiffure éphémère. Patients, soignants et visiteurs ont pu se faire couper les cheveux ou tailler la barbe gratuitement. Le coiffeur était venu avec deux confrères, Ariles et Benhamma.

Cette opération s’inscrivait dans le cadre de « Movember », le mois consacré à la sensibilisation aux cancers masculins. C’était la deuxième fois que Massi proposait ses services à ce grand centre de lutte contre le cancer, après une première journée en 2025. Il avait même prévenu son patron qu’il consacrerait cette journée à une action caritative.

Un oncologue de l’institut, le docteur Youssef Ghannam, lui a demandé de raser sa barbe pour ne garder que la moustache, en soutien à « Movember ». Massi et ses collègues ont enchaîné les coupes et les rasages jusqu’au soir. Pour le jeune coiffeur, ces échanges avec des malades qui se confient l’enrichissent autant qu’ils les aident.

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Massi, un exemple d’intégration par la solidarité

Le parcours de Massi rappelle celui d’autres jeunes étrangers régularisés après un acte de bravoure en France. Mais lui a choisi de prolonger ce geste par un engagement durable auprès des plus fragiles. Ses ciseaux sont devenus son moyen de remercier le pays qui l’a accueilli.

Pour de nombreux Algériens de France, la régularisation reste un long parcours, souvent marqué par l’attente en préfecture. Notre article sur les recours quand la préfecture ne répond pas détaille les démarches possibles. L’histoire de Massi montre aussi tout ce que l’intégration peut apporter, à lui comme à ceux qu’il aide.

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Ilyes Rahmani

Journaliste Diaspora à Algérie360

Basé à Marseille, Ilyes Rahmani couvre la vie des Algériens établis en France pour Algérie360. Il suit de près les titres de séjour, l’accord franco-algérien de 1968, les prestations sociales et les services consulaires. Ses articles partent des questions concrètes que posent les lecteurs.Vous vivez une situation administrative bloquée ? Écrivez-lui à ilyesrahmani@algerie360.com.

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