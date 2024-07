Massacre de Annaba : le Procureur révèle les détails macabres du crime

Annaba, le 7 juillet 2024 – La ville de Annaba peine encore à se remettre du drame qui a frappé la cité 400 logement plaine ouest, le 30 juin dernier. Le crime sordide qui a coûté la vie à un enfant et sa grand-mère a enfin trouvé son dénouement avec l’arrestation et la mise en détention provisoire de deux femmes accusées des faits.

Selon le procureur de la République, les faits se sont déroulés le 30 juin vers 11h du matin. Les deux accusées, Y.S. et S.D., se sont rendues au domicile des victimes après avoir prémédité leur crime. Munies d’armes blanches et d’un marteau, elles ont attaqué sauvagement les trois occupants de la maison.

Un enfant de 9 ans, CH.A, a miraculeusement survécu à l’agression malgré des blessures à la nuque et à la tête. C’est lui qui a pu identifier les accusées. Malheureusement, son frère de 12 ans, et leur grand-mère de 66 ans, n’ont pas eu la même chance et ont succombé à leurs blessures.

L’enquête menée par les autorités a révélé que les accusées, qui ont avoué leur crime, s’étaient réunies le 29 juin pour planifier leur acte odieux. Elles résidaient toutes deux dans le même immeuble que les victimes.

Le voile levé sur le crime effroyable de Annaba : détails terrifiants

Unis par une amitié qui a sombré dans la tragédie, Y.S., la femme de l’oncle paternel des enfants, et S.D., son amie, ont ensemble prémédité et commis ce crime odieux.

Lors de la perquisition de leurs domiciles, des objets volés ont été retrouvés chez Y.S., notamment des bijoux en métal précieux, une montre, un portefeuille, une bouteille, un téléphone portable, quatre passeports et des boucles d’oreilles en or.

Les armes du crime, des armes blanches et un marteau, ont également été saisies sur les lieux du crime.

Les accusées ont également fait appel à un chauffeur clandestin pour se rendre sur le lieu du crime et s’enfuir après leur forfait.

Face à la gravité des faits, les accusées ont été placées en détention provisoire. Le dossier a été transmis au juge d’instruction et les chefs d’accusation retenus contre elles sont lourds :