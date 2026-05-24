Masqué en « Mickey Mouse » : La police d’Annaba met fin au plan d’un voleur pour le moins… original !

On connaissait les masques de La Casa de Papel, mais Annaba vient d’inventer le braqueur version Disney… Comme quoi, la délinquance a vraiment mille visages, et cette fois, elle a carrément choisi la bouille de Mickey Mouse !

Il faut bien l’avouer : les malfaiteurs débordent parfois d’une « ingéniosité » et d’une audace tellement déconcertantes qu’on ne sait plus s’il faut en rire ou ouvrir de grands yeux.

Spoiler : le plan de camouflage a tourné au fiasco total. Retour sur un flagrant délit qui a failli transformer la voie publique en… parc d’attractions.

En effet, dans le cadre de la lutte continue contre toutes les formes de criminalité, les forces de l’ordre de la 3ème sûreté urbaine de la wilaya de Annaba ont mis fin aux agissements d’un individu impliqué dans le vol et le sabotage de câbles en cuivre.

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L’affaire a débuté aux premières heures de la matinée du 20 mai 2026, lorsque le système de vidéosurveillance de la sûreté de wilaya a repéré un individu en flagrant délit de vol de câbles téléphoniques fixes, dans le secteur de compétence de la 3ème sûreté urbaine.

Annaba : Un voleur de câbles en cuivre, masqué en « Mickey Mouse », confondu par les caméras de surveillance

Grâce à cette réactivité technologique, les éléments de la police se sont immédiatement rendus sur les lieux, où ils ont procédé à l’interpellation du suspect.

Ce dernier portait un masque intégral à l’effigie du personnage de dessin animé Mickey Mouse, un stratagème minutieusement choisi pour dissimuler ses traits et tromper la vigilance des caméras de protection durant son entreprise criminelle.

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L’opération s’est soldée par :

La récupération de 65 mètres de câbles en cuivre volés .

. La saisie du masque utilisé pour le déguisement et le camouflage.

Après l’accomplissement de l’ensemble des procédures légales requises, le mis en cause a été présenté devant le procureur de la République près le tribunal de Annaba.

Il devra répondre des chefs d’accusation de vol de biens publics sur la voie publique avec circonstance de nuit, et destruction volontaire de biens publics en état de flagrant délit.