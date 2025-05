Marteau en main… Le wali de Tindouf déclare la guerre à la fraude sur les chantiers [VIDÉO]

Lors d’une inspection surprise effectuée dans le quartier d’El Hikma, le wali de la wilaya de Tindouf, Dahou Mustapha, a exprimé son vif mécontentement face à certaines lacunes constatées dans le déroulement des travaux d’aménagement.

Le chef de l’exécutif local n’a pas mâché ses mots devant les responsables de l’entreprise en charge de la réalisation du projet. Il a édicté des instructions strictes et sans équivoque, insistant sur l’impérative nécessité de respecter scrupuleusement les normes de qualité et les spécifications techniques convenues. Tout relâchement sera exclu.

Au cours de sa tournée d’inspection des différents chantiers, le wali a relevé plusieurs observations qu’il a jugées inacceptables. Dahou a clairement affirmé que les services de la wilaya ne toléreront en aucun cas toute forme de fraude ou de manipulation, que ce soit au niveau des matériaux de construction ou de l’exécution des travaux.

Wali de Tindouf : « Tolérance Zéro pour la fraude sur les projets d’aménagement »

Il a ordonné la prise de mesures immédiates pour rectifier les manquements constatés et remettre les choses en ordre dans les plus brefs délais. « Nous ne tolérerons aucun fraudeur », a martelé le premier responsable de la wilaya.

Par ailleurs, le wali a souligné l’importance de renforcer le contrôle et le suivi rigoureux de toutes les étapes de réalisation par les services techniques compétents. Il a insisté sur la nécessité de livrer les projets dans les délais impartis et conformément aux standards requis, et ce, dans l’intérêt des citoyens et de leurs aspirations.

Cette sortie sur le terrain et ces directives fermes interviennent dans un contexte marqué par la volonté des autorités de la wilaya de garantir la qualité des projets de développement entrepris à travers l’ensemble du territoire.

Elles témoignent également d’une détermination à s’opposer avec vigueur à toute tentative de contournement ou de négligence susceptible d’impacter négativement la qualité de vie quotidienne des habitants.