Marseille : un Algérien décède suite à une rixe

Marseille est une ville dans laquelle la criminalité est très frappante. Ville méditerranéenne très convoitée par les algériens, beaucoup y résident et par la force des choses sont impliqués dans les divers faits qui s’y déroulent, victimes des violences du territoire.

C’est le cas de ce jeune homme d’origine algérienne assassiné lors d’une bagarre ce mercredi 20 avril 2022 sur la place Jules Guesde, au niveau de la porte d’Aix. Selon une publication postée par le journaliste Hocine Mihoub, le jeûne sans papier âgé de tout juste 29 ans, originaire d’Annaba décédé à la suite d’un coup de couteau au thorax et ce malgré l’intervention des marins-pompiers.

Le média Actu17 rapporte qu’une première altercation menée avec des battes de baseball et des pierres avait déjà eu lieu vers 18 heures, impliquant des dizaines de personnes, pour la plupart d’origine africaine ou nord africaine. Une deuxième bagarre éclata 4 heures plus tard, vers les coups de 22 heures durant laquelle ledit Algérien fut tué.

Une deuxième personne blessée mais secourue

La violence de cette rixe fut telle qu’une deuxième victime a fait les frais de cette altercation. En effet, une deuxième personne a été blessée, elle aussi par arme blanche à l’omoplate lors de l’attroupement mais a échappé à la mort et fut hospitalisée grâce à l’intervention des marins-pompiers.

Les forces de l’ordre sont bel et bien intervenues mais l’ampleur qu’avait pris la situation était démesurée. Plus de 300 personnes étaient présentes sur les lieux, entourant les autorités et les secours créant une atmosphère décrite comme étant “tendue”.

Aucune information officielle n’a été communiquée, cependant des témoins ont été interrogés par les autorités dans le cadre de l’enquête qui les auraient informé de la précédente altercation survenue plus tôt dans la journée. Les enquêteurs de la police judiciaire et les techniciens de l’identité judiciaire ont donc entamé une enquête dont les premiers éléments soulignent un éventuel lien entre cette affaire et le trafic de cigarettes.