Marseille – Jijel : Air Algérie fixe la date de reprise des vols et dévoile ses tarifs

Après plusieurs mois de silence sur le tarmac, les moteurs d’Air Algérie vont de nouveau rugir entre Marseille et Jijel. Dès le 1er avril, les voyageurs pourront de nouveau emprunter cette ligne saisonnière, qui sera assurée jusqu’à la fin octobre. Une liaison directe attendue par de nombreux passagers, notamment ceux de la diaspora algérienne.

Désormais, les voyageurs peuvent déjà réserver leurs billets et planifier leur voyage sous le soleil jijélien. Deux vols hebdomadaires seront proposés, et Air Algérie a d’ores et déjà fixé ses tarifs. Alors, combien faudra-t-il débourser pour s’offrir ce voyage sans escale ? Voici tous les détails sur cette reprise tant attendue.

Marseille – Jijel : Air Algérie relance sa ligne estivale dès le 1er avril

Suspendue depuis octobre dernier, la liaison entre l’aéroport de Marseille-Provence et celui de Ferhat Abbas à Jijel fait partie des lignes qu’Air Algérie ne maintient qu’en haute saison. Et ce, en raison de la faible demande en dehors des périodes estivales.

Une source au sein de la compagnie nationale expliquait déjà en novembre dernier : « En basse saison, on n’arrive pas à remplir les avions. Et faute de rentabilité, on a donc décidé d’assurer cette liaison uniquement en été, ce qui est normal. »

Ainsi, Air Algérie reprend cette desserte de manière ciblée, avec deux vols par semaine, les mardis et vendredis, du 1er avril au 24 octobre 2025.

Quels sont les prix et les options disponibles pour les vols Marseille – Jijel ?

Les réservations sont d’ores et déjà ouvertes sur le site d’Air Algérie. Côté tarifs, les voyageurs pourront choisir parmi plusieurs options. Que voici :

Aller simple Marseille-Jijel (1er avril) : 131,14 € en tarif Économique Promo (10 kg en cabine et 23 kg en soute) ;

Aller-retour Marseille-Jijel (1er – 25 avril) : 218,95 € ;

Tarif Light (sans bagage en soute) : 142,03 € pour un aller-retour aux mêmes dates ;

Tarif Otla (spécial été, disponible à partir de juin) : 281,95 € pour un aller-retour (3-27 juin ou 1er-25 juillet) ;

Une ligne stratégique pour la diaspora et le tourisme

Pour de nombreux Algériens établis en France, cette liaison ne se limite pas à une simple option de voyage : elle représente un véritable lien avec leur région d’origine. Jijel, connue pour ses plages sauvages, ses montagnes verdoyantes et son patrimoine authentique, attire chaque été des milliers de visiteurs. La réouverture de cette ligne évite aux voyageurs les longs détours par Alger ou Constantine, réduisant ainsi fatigue et coûts supplémentaires.

Mais au-delà de la diaspora, cette reprise est aussi un atout pour le développement touristique de la région. Avec une accessibilité directe depuis Marseille, l’une des villes françaises comptant une forte communauté algérienne, Jijel pourrait attirer davantage de touristes curieux de découvrir ses criques préservées, ses grottes féeriques et son hospitalité légendaire. Reste à savoir si, face à la demande croissante, Air Algérie maintiendra cette ligne au-delà de la haute saison dans les années à venir