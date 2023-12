« Marseille est la plus grande ville algérienne en France », le maire Benoît Payan

En visite à Marseille, l’ambassadeur d’Algérie en France, en l’occurrence Saïd Moussi, a été accueilli par le maire de la ville, Benoît Payan, au Palais du Pharo. Leur entretien s’est notamment articulé autour de la relation entre la cité phocéenne et son pays frère, l’Algérie.

Au cours de cette rencontre, qui intervient dans un contexte, ou la loi d’immigration enflamme l’Assemblée nationale, le maire de Marseille, Benoît Payan, selon la presse locale, n’a pas manqué d’éloges sur la relation de sa ville et l’Algérie.

« On a des choses à apprendre de l’Algérie », le maire de Marseille

Lors de cette rencontre avec l’ambassadeur d’Algérie en France, Benoît Payan a rappelé l’histoire singulière de Marseille et les Algériens qui ont participé grandement à faire d’elle ce qu’elle est aujourd’hui. D’ailleurs, le maire a qualifié « Marseille est la plus grande ville algérienne en France », dans la mesure où beaucoup de ressortissants algériens vivent dans la ville phocéenne.

Par ailleurs, Benoît Payan a rappelé « à Marseille, une ville qui, après la Guerre, a été reconstruite, en partie, par des Algériens, une ville, aussi, constituée de femmes et d’hommes qui portent une histoire et une identité singulière », rapporte le quotidien La Provence. Suite à ces mots, le représentant diplomatique de la ville pense que « La France doit regarder, aujourd’hui, son passé de manière très claire et, aussi, son avenir qui passe par une coopération et des liens forts avec l’Algérie ».

Dans la suite de ce discours émouvant, le maire de Marseille a aussi parlé de la communauté algérienne en France. Dans ce sillage, il cite quelques exemples des caractéristiques qui les distinguent, dont l’excellence universitaire et l’esprit de l’entrepreneuriat. » il y a beaucoup de Franco-Algériens, de Marseillais d’origine algérienne qui font honneur à la ville ».

De son côté, touché par ce discours, l’ambassadeur d’Algérie en France a mis en avant, la sagesse et l’engagement du maire de Marseille à l’égard de sa ville et la communauté algérienne en France.

