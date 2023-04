Marseille – Bejaia chez Corsica Linea : quel programme pour l’été 2023 ?

La saison estivale s’approche à grand pas et les voyageurs algériens commencent à programmer et à préparer leurs vacances d’été. Cependant, pour se faire et pouvoir voyager en famille à moindre cout, il convient de guetter les offres promotionnelles, mais aussi les programmes et les dates des voyages de chaque compagnie de transport de voyageurs.

Du côté de Corsica Linea, la compagnie française a annoncé la mise en vente de son programme estival, le mois de février dernier. Un programme qui comporte une nouveauté, la ligne reliant entre le port de Marseille et celui de Skikda.

Traversées depuis Marseille : quel est le programme estival de Corsica Linea à destination de Bejaia ?

Parmi les lignes maritimes qui enregistrent chaque année un afflux des voyageurs important, la route Marseille – Bejaia. Pour entamer son nouveau programme, Corsica Linea prévoit d’assurer, sur cette ligne, un allez-retour tous les quinze jours. Et ce, à compter de ce mois d’avril.

Par ailleurs, à partir de la mi-juin, la compagnie corse prévoit de renforcer son offre sur la ligne Marseille – Bejaia. Notamment, à raison de deux traversées en allers-retours par semaine. Ainsi, le programme estival de Corsica Linea s’affiche comme suit :

Juin : le 10, 21, 24 et 28 de ce mois ;

Juillet : les traversées sont programmées pour le 1, 5, 8, 12, 15, 19, 22, 26 et le 29 ;

Août : les voyages de Corsica Linea sont prévus pour le 2, 5, 9, 12, 16, 19, 23, 26 et 30 ;

Pour le mois de septembre, la compagnie corse prévoit d’assurer ses traversées le 2, 6, 9, 13 et 16.

Pour rappel, la compagnie aux bateaux blanc et rouge assure la desserte du port de Bejaia à partir de celui de Marseille, en mobilisant son navire le Jean Nicoli. Pour ceux qui se posent la question des prix des billets de ses voyages, Corsica Linea affiche ses traversées à partir de 221 euros. Un tarif qui ne cesse de fluctuer tout au long de la saison estivale.

