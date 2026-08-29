Marseille-Annaba : Algérie Ferries modifie son programme de fin août

Des centaines de voyageurs vont devoir revoir leur itinéraire. Algérie Ferries a fait savoir que deux rotations reliant la France à l’est algérien changeront de port à la fin du mois d’août. Concrètement, ce n’est plus Skikda mais Annaba qui accueillera le navire, dans un sens comme dans l’autre.

La décision figure dans un communiqué diffusé par l’Entreprise nationale de transport maritime des voyageurs (ENTMV). Le lundi 31 août 2026, la compagnie assurera une liaison Marseille-Annaba. Cette rotation se substitue purement et simplement au trajet Marseille-Skikda qui devait être effectué à cette même date.

Pour les passagers, la date d’embarquement ne bouge donc pas. C’est la destination finale qui change, avec un débarquement prévu dans le port d’Annaba. Les voyageurs qui comptaient rejoindre Skikda devront prévoir un trajet routier complémentaire d’environ une centaine de kilomètres.

Ce type de réaménagement n’a rien d’inédit sur cet axe. En mars dernier, une dégradation de la météo marine avait déjà contraint la compagnie à reporter ses traversées entre Marseille et Skikda, preuve de la sensibilité de cette ligne aux aléas d’exploitation.

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Le retour vers la France partira lui aussi d’Annaba

La modification s’applique également au voyage retour. Le mardi 1er septembre 2026, le navire quittera Annaba en direction de Marseille. Cette traversée prend la place de la liaison Skikda-Marseille inscrite au programme initial pour cette journée.

Les détenteurs de billets sont invités à vérifier attentivement leur point d’embarquement avant de se déplacer. Une confusion entre les deux ports de l’est algérien pourrait coûter cher, surtout en période de retour massif vers l’Europe. La compagnie recommande de se présenter au terminal aux horaires habituels de formalités.

Au printemps, plusieurs rotations vers Marseille avaient déjà fait l’objet de reports et d’avancements touchant simultanément Oran et Alger. La logique reste la même : adapter la flotte disponible à la demande réelle.

L’ENTMV a présenté ses excuses pour la gêne occasionnée par ce changement de dernière minute. Elle a parallèlement ouvert une série de lignes téléphoniques afin de répondre aux interrogations des clients sur leurs billets, leurs horaires ou leurs éventuelles démarches.

Les voyageurs peuvent joindre l’opérateur public aux numéros 021 000 451, 021 000 252, 021 000 459, 021 000 631, 021 000 813 ainsi que 020 112 494. Les agences commerciales de la compagnie restent également compétentes pour traiter les dossiers.

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Les liaisons maritimes France-Algérie ajustées tout au long de l’année

Le programme de la compagnie nationale connaît régulièrement des retouches. Avant l’ouverture de la haute saison, l’ENTMV avait notamment remanié plusieurs rotations prévues au mois de juin, en fusionnant certains départs et en en décalant d’autres, sur les lignes françaises comme espagnoles.

Les conditions en mer pèsent aussi lourdement dans la balance. Fin mars, une série de traversées avait été décalée d’une semaine en raison d’un épisode de mauvais temps sur le bassin méditerranéen. La sécurité des passagers et des équipages prime alors sur le calendrier commercial.

D’autres arbitrages relèvent d’une simple réorganisation interne. C’est le cas des changements opérés en mai sur l’axe Alger-Marseille, qui avaient combiné avances de départ et rotation supplémentaire. Un réflexe s’impose donc pour tout billet acheté plusieurs mois à l’avance : consulter les canaux officiels de l’ENTMV quelques jours avant le départ.