Urgent
Marseille-Annaba : Algérie Ferries modifie son programme de fin août Origine des incendies en Algérie : Tebboune évoque la piste criminelle Face aux incendies meurtriers, la Protection civile renforce son dispositif sur le terrain Incendies en Algérie : les opérateurs télécoms se mobilisent pour les populations sinistrées [VIDÉO]. Attaque d’une maison à coups de cocktails Molotov à Oran : 7 individus arrêtés
Voyages

Marseille-Annaba : Algérie Ferries modifie son programme de fin août

W
Wissam
3 min de lecture
Marseille-Annaba : Algérie Ferries modifie son programme de fin août
Suivre Algérie 360° sur Google Actualités

Des centaines de voyageurs vont devoir revoir leur itinéraire. Algérie Ferries a fait savoir que deux rotations reliant la France à l’est algérien changeront de port à la fin du mois d’août. Concrètement, ce n’est plus Skikda mais Annaba qui accueillera le navire, dans un sens comme dans l’autre.

La décision figure dans un communiqué diffusé par l’Entreprise nationale de transport maritime des voyageurs (ENTMV). Le lundi 31 août 2026, la compagnie assurera une liaison Marseille-Annaba. Cette rotation se substitue purement et simplement au trajet Marseille-Skikda qui devait être effectué à cette même date.

Pour les passagers, la date d’embarquement ne bouge donc pas. C’est la destination finale qui change, avec un débarquement prévu dans le port d’Annaba. Les voyageurs qui comptaient rejoindre Skikda devront prévoir un trajet routier complémentaire d’environ une centaine de kilomètres.

Ce type de réaménagement n’a rien d’inédit sur cet axe. En mars dernier, une dégradation de la météo marine avait déjà contraint la compagnie à reporter ses traversées entre Marseille et Skikda, preuve de la sensibilité de cette ligne aux aléas d’exploitation.

climatiseurs LG Algérie
climatiseurs LG Algérie

🟢 À LIRE AUSSI : Algérie Ferries : la traversée Oran-Alicante reportée a cette date

Le retour vers la France partira lui aussi d’Annaba

La modification s’applique également au voyage retour. Le mardi 1er septembre 2026, le navire quittera Annaba en direction de Marseille. Cette traversée prend la place de la liaison Skikda-Marseille inscrite au programme initial pour cette journée.

Les détenteurs de billets sont invités à vérifier attentivement leur point d’embarquement avant de se déplacer. Une confusion entre les deux ports de l’est algérien pourrait coûter cher, surtout en période de retour massif vers l’Europe. La compagnie recommande de se présenter au terminal aux horaires habituels de formalités.

Au printemps, plusieurs rotations vers Marseille avaient déjà fait l’objet de reports et d’avancements touchant simultanément Oran et Alger. La logique reste la même : adapter la flotte disponible à la demande réelle.

L’ENTMV a présenté ses excuses pour la gêne occasionnée par ce changement de dernière minute. Elle a parallèlement ouvert une série de lignes téléphoniques afin de répondre aux interrogations des clients sur leurs billets, leurs horaires ou leurs éventuelles démarches.

Les voyageurs peuvent joindre l’opérateur public aux numéros 021 000 451021 000 252021 000 459021 000 631021 000 813 ainsi que 020 112 494. Les agences commerciales de la compagnie restent également compétentes pour traiter les dossiers.

🟢 À LIRE AUSSI : Vols France – Algérie : le trafic aérien s’envole avec 1,1 million de passagers en juin et juillet

Les liaisons maritimes France-Algérie ajustées tout au long de l’année

Le programme de la compagnie nationale connaît régulièrement des retouches. Avant l’ouverture de la haute saison, l’ENTMV avait notamment remanié plusieurs rotations prévues au mois de juin, en fusionnant certains départs et en en décalant d’autres, sur les lignes françaises comme espagnoles.

Les conditions en mer pèsent aussi lourdement dans la balance. Fin mars, une série de traversées avait été décalée d’une semaine en raison d’un épisode de mauvais temps sur le bassin méditerranéen. La sécurité des passagers et des équipages prime alors sur le calendrier commercial.

D’autres arbitrages relèvent d’une simple réorganisation interne. C’est le cas des changements opérés en mai sur l’axe Alger-Marseille, qui avaient combiné avances de départ et rotation supplémentaire. Un réflexe s’impose donc pour tout billet acheté plusieurs mois à l’avance : consulter les canaux officiels de l’ENTMV quelques jours avant le départ.

W

Wissam

Wissam Abid - Journaliste – Nation, société et faits divers

Wissam Abid est journaliste au sein de la rédaction d'Algerie360. Elle couvre principalement l'actualité nationale, les sujets de société et les faits divers qui marquent le quotidien des Algériens.

Voir tous les articles de Wissam →

À lire aussi

La une du jour

Origine des incendies en Algérie : Tebboune évoque la piste criminelle

Origine des incendies en Algérie : Tebboune évoque la piste criminelle

 Face aux incendies meurtriers, la Protection civile renforce son dispositif sur le terrain

Face aux incendies meurtriers, la Protection civile renforce son dispositif sur le terrain

 Incendies en Algérie : les opérateurs télécoms se mobilisent pour les populations sinistrées

Incendies en Algérie : les opérateurs télécoms se mobilisent pour les populations sinistrées

 [VIDÉO]. Attaque d’une maison à coups de cocktails Molotov à Oran : 7 individus arrêtés

[VIDÉO]. Attaque d’une maison à coups de cocktails Molotov à Oran : 7 individus arrêtés

 Algérie-Niger : Sonatrach et SONIDEP renforcent leur coopération dans les hydrocarbures

Algérie-Niger : Sonatrach et SONIDEP renforcent leur coopération dans les hydrocarbures

 Une fête de circoncision tourne mal : plus de 80 personnes intoxiquées sont hospitalisées

Une fête de circoncision tourne mal : plus de 80 personnes intoxiquées sont hospitalisées

Extra contenu