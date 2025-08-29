Marseille – Alger : Algérie Ferrie fait un rappel important prévue à cette date

La Compagnie nationale de transport maritime des voyageurs a publié ce vendredi un communiqué à l’attention des passagers concernés par la traversée Marseille – Alger prévue le 30 août 2025.

Selon le document officiel, le départ de cette traversée est fixé à 15h00 à bord du navire Badji Mokhtar 3. Toutefois, la compagnie précise que les formalités d’enregistrement débuteront très tôt dans la matinée. Les passagers devront en effet se présenter dès 6h00 pour effectuer les enregistrements obligatoires, lesquels prendront fin à 12h00, soit trois heures avant l’embarquement.

Cette organisation, explique la compagnie, vise à fluidifier les procédures et à éviter tout retard pouvant perturber le départ du navire. Elle insiste également sur l’importance du respect des délais fixés, rappelant que la conformité des passagers aux recommandations permet de garantir la bonne exécution des opérations portuaires et le respect du programme annoncé.

Algérie Ferries souligne dans son communiqué que cette rigueur organisationnelle constitue une condition essentielle au bon déroulement des voyages, en particulier pendant la saison estivale, marquée par une forte affluence de voyageurs entre l’Algérie et la France. Les traversées reliant Marseille à Alger enregistrent chaque été des taux de réservation très élevés, rendant indispensable une gestion stricte du temps et des flux de passagers.

La compagnie se dit disposée à répondre à toutes les préoccupations de ses clients concernant cette traversée et assure que ses équipes restent mobilisées pour informer le public en temps réel sur toute évolution liée au programme. Pour ce faire, deux numéros de téléphone ont été mis à la disposition des voyageurs : le 021.64.43.74 ainsi que le 3307, permettant de joindre les services compétents et d’obtenir des informations actualisées.

À travers ce rappel, Algérie Ferries confirme sa volonté d’assurer un service fiable et sécurisé. L’entreprise appelle ainsi ses passagers à se conformer scrupuleusement aux horaires de convocation, condition sine qua non pour un embarquement sans encombre et un départ conforme aux prévisions.

Avec cette traversée, la compagnie poursuit son programme estival, garantissant la liaison entre Marseille et Alger, une ligne stratégique pour la diaspora algérienne résidant en France comme pour les voyageurs d’affaires et de tourisme.

En résumé, Algérie Ferries insiste : pour la traversée du 30 août, l’enregistrement se fera entre 6h00 et 12h00, pour un départ programmé à 15h00. Les passagers sont donc invités à anticiper leur arrivée au port afin d’éviter tout désagrément.

Algérie Ferries : un acteur stratégique du transport maritime algérien

Créée pour assurer les liaisons maritimes entre l’Algérie et l’étranger, Algérie Ferries occupe une place centrale dans la mobilité des voyageurs, notamment de la diaspora algérienne en Europe. Chaque année, des centaines de milliers de passagers empruntent ses navires pour rejoindre Alger, Oran, Béjaïa ou Skikda depuis plusieurs ports européens, dont Marseille et Alicante.

La compagnie met en service plusieurs ferries modernes, dont le Badji Mokhtar 3, considéré comme son fleuron. Avec une capacité importante en passagers et en véhicules, il répond aux besoins croissants des familles, des professionnels et des touristes voyageant entre les deux rives de la Méditerranée.

Au-delà de son rôle logistique, Algérie Ferries constitue également un lien vital pour la diaspora algérienne, facilitant le retour au pays, en particulier durant la saison estivale. Les traversées estivales, qui affichent souvent complet, témoignent de cette importance.

En multipliant les rappels organisationnels et en renforçant la communication avec ses clients, la compagnie cherche à améliorer l’expérience de voyage et à limiter les désagréments liés aux retards ou aux annulations. Elle affirme ainsi sa volonté de consolider sa place comme un acteur clé du transport maritime régional, garantissant fiabilité, sécurité et confort.