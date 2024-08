Mars et Jupiter se donnent rendez-vous dans le ciel : quand et comment les observer ?

Dans la nuit du 13 au 14 août 2024, la plus grosse planète du système solaire sera au rendez-vous avec la planète rouge. Un spectacle grandiose est attendu, cette nuit, dans le ciel algérien, l’effet de la rencontre entre Mars et Jupiter devrait être remarquable à voir, y compris à l’œil nu.

Le centre de recherches en astronomie, astrophysique et géophysique donne rendez-vous, à l’aube, aux amateurs du ciel, pour observer l’un des plus majestueux spectacles célestes à ne pas manquer.

Rencontre estivale serrée entre Mars et Jupiter

Pour assister à ce spectacle, il faut aimer se coucher très tard ou se lever très tôt. En effet, selon le communiqué du CRAAG, mis en ligne en ce mardi 13 août 2024, le rapprochement de la géante gazeuse et de la planète rouge, est attendu dans la nuit du 13 au 14 août 2024.

Bien que la distance qui sépare les deux planètes soit des centaines de millions de kilomètres, elles apparaîtront comme si elles étaient voisines et elle seront extrêmement proches l’une de l’autre, précise le centre de recherches en astronomie, astrophysique et géophysique.

« Les deux planètes seront visibles à environ 40 degrés au-dessus de l’horizon est, avec une séparation angulaire de seulement 0,3 degré du centre au centre. », précise le CRAAG, qui rappelle que cette configuration sera similaire pour le jeudi 15 août, mais avec une séparation plus importante.

Voici quand et comment les observer

Les amateurs du ciel pourront admirer cette conjonction à l’œil nu ou encore admirer ce spectacle céleste avec un petit instrument d’observation. Ce phénomène astronomique sera visible aux alentours de 4 h 30 (heure algérienne), avant l’aube.

La proximité de mars et de Jupiter permettra de constater le contraste de couleur entre les deux astres : alors que Mars est d’un bel orangé, Jupiter illuminera le ciel avec sa lumière bien banche. Si vous disposez d’une paire de jumelles ou d’un télescope, le spectacle céleste sera visible davantage. En effet, vous pourrez admirer le rapprochement des deux planètes de plus près.

« Il est à noter que les deux planètes présentent différentes couleurs (Mars étant rougeâtre et Jupiter blanchâtre), et leur magnitude sera de 0,85 pour Mars et de -2,15 pour Jupiter (qui est légèrement plus brillante)« , lit-on dans le communiqué du CRAAG.

