Maroua The Doll Beauty animera la 1ʳᵉ saison de Project Runway El Djazair

L’Algérie regorge de talents dans différents domaines. En cuisine, en sport, en arts ou encore en couture… Nombreux sont les Algériens qui arrivent à se faire une place parmi les plus talentueux dans le monde. Dans ce sillage, une nouvelle émission sera diffusée sur la chaine EchoroukTv, dont le but est de regrouper les meilleurs du domaine du stylisme et de la haute couture.

Il s’agit bel et bien du fameux Project Runway. Une émission de téléréalité qui réunit les meilleurs stylistes et modélistes de la haute couture. Cette émission, on l’a vu dans sa version française, américaine, Moyen-Orient et aujourd’hui, elle s’apprête à porter les couleurs de l’Algérie.

Project Runway El Djazair : Maroua The Doll Beauty présentatrice de la première saison

Ce concours de mode qui sera diffusée sur la chaine EchoroukTv, sera animée par l’influenceuse algérienne, établie en France, Maroua alias The Doll Beauty. D’ailleurs, celle qui regroupe plus de 3.1 millions d’abonnées sur Instagram, a partagé l’annonce officielle du lancement de cette nouvelle émission, mais aussi quelques images de ses préparatifs pour l’émission.

Project Runway El Djazair fera également appel au professionnel de la haute couture algérienne. Notamment, le fameux styliste qui sublime à chaque fois les tenues traditionnelles algériennes grâce à ses créations, Karim Akrouf en l’occurrence. En effet, ce dernier sera parmi les jurys de cette émission aux côtés de Meriem Abdellatif.

Les candidats de ce concours de mode seront assistés par le styliste et créateur de mode Rayan Atlas. En effet, ce dernier accompagnera les participants à Project Runway El Djazair durant tout leur parcours. Grâce à cette émission, l’Algérie fera un pas de plus dans sa démarche de faire connaitre son patrimoine culturel. Et faire briller nos tenues algériennes.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Maroua (@thedollbeauty)

| À LIRE AUSSI :

>> La styliste Lila Bentouati sublime la tenue traditionnelle algérienne lors d’un défilé à New York

>> Patrimoine culturel : 2 tenues traditionnelles algériennes bientôt inscrites à l’UNESCO ?