Maroc : quand un ex-responsable à la FRMF regrette Bennacer

Visiblement, les Marocains regrettent Ismail Bennacer, qui fait le bonheur de la sélection nationale algérienne. Et pourtant éligible pour jouer au Maroc, le maitre à jouer de l’AC Milan a opté pour l’Algérie, en étant issu d’une mère algérienne.

Né en France d’un père marocain et une mère algérienne, Ismael Bennacer dispose de la triple nationalité, marocaine, algérienne et française. Et pourtant éligible pour jouer aux trois nations de football, il a opté pour les Verts.

Il faut dire que le joueur a fait son choix à son jeune âge, soit à 18 ans, bien qu’il évoluait dans un grand club, Arsenal en l’occurrence. Depuis, son niveau connait une marge de progression impressionnante. Ayant quitté Arsenal vers Empoli, il a rejoint l’AC Milan en 2019. Une équipe avec laquelle il s’est imposé comme un élément incontournable. Idem en sélection nationale.

Le Maroc avait tenté de le chiper à l’Algérie, mais c’était trop tard car le joueur avait décider de représenter les « Fennecs » sur le niveau international. Invité sur le plateau « RMC After Foot », l’ex-directeur technique sportif au sein de la fédération royale marocaine de football, Nasser Larguet, revient sur ses négociations avec Bennacer pour le convaincre d’opter pour les « Lions de l’Atlas ».

« Je pense qu’avec la performance du Maroc, le pourcentage de choix pour le Maroc sera un peu plus grand. Le joueur que j’avais sollicité c’est Bennacer qui a choisi l’Algérie. Il pouvait choisir trois nations. Le Maroc par son papa, l’Algérie par sa maman et la France par sa naissance. Il avait les trois nationalités et on l’avait invité ». Dira-t-il d’emblée.

« Et pourtant, on était d’accord avec le Papa »

Dans ce même sillage, l’ex-DTN à la FRMF n’a caché d’exprimer son regret après avoir perdu Ismael Bennacer. Il affirme avoir trouvé un accord avec le père du joueur, mais ce dernier a fini par choisir l’Algérie.

« On l’avait invité. On était d’accord avec le papa. Et puis au dernier moment, il a fait le choix de l’Algérie. C’était un grand regret pour nous parce que c’était un très bon joueur ». Regrette-t-il.

A noter que milieu de terrain, formé à Arles-Avignon mais révélé en Italie du côté de Empoli, a décidé de porter les couleurs de l’Algérie en 2016. Il compte 44 sélections et 2 buts, avec un seul titre, à savoir la Coupe d’Afrique des Nations en 2019 en Egypte.