Maroc : Lekjaâ s’en prend de nouveau à l’Algérie

Le président de la fédération royale marocaine de football, Fouzi Lekjaâ, égratigne une nouvelle fois l’Algérie. Il a fait une déclaration qui déclenche une autre polémique.

Invité sur le plateau d’une chaîne de télévision marocaine, Fouzi Lekjaa est revenu sur la participation de la sélection marocaine U18 dans les Jeux Méditérranéens Oran-2022. Il parle notamment de la victoire décrochée aux dépens de son homologue algérienne sur le score de deux buts à zéro. Le moins que l’on puisse dire, c’est qu’il a fait une déclaration provocante. Selon lui, les marocains ont joué un «match d’entrainement».

«Nous avons un bon système de formation. Qu’est-ce que la sélection U18 de notre pays a de moins que l’Espagne ou la France ? Les autres (il fait allusion à la sélection algérienne U18, ndlr), je n’en parle même pas car nous avons un match d’entrainement », a-t-il déclaré.

Au moment où les relations entre les deux pays sont tendues depuis quelques mois, le président de la FRMF vient de jeter un pavé dans la marre. Une déclaration indigne de son statut, en étant membre de la CAF et de la Fifa.

À rappeler que ce n’est pas une première que Lekjaa fait une telle déclaration provocante. Le mois de décembre dernier, il avait dû mal à digérer la défaite de la sélection marocaine en coupe Arabe Fifa face à l’Algérie. Un match où Youcef Belaili s’était distingué par un but d’anthologie des 40 mètres. «L’Algérie a retenu M’bolhi, Bounedjah, Belaïli ou encore Brahim et Benlamri. Il ne lui manque que Mahrez et Benacer de la sélection nationale A». Avait-t-il déclaré.

Ouaddou, l’ami de Belmadi, tire sur Lakjaâ

Il faut dire aussi que la déclaration provocante de Faouzi Lekjaa a suscité une grande réaction des Algériens. Idem de l’ancien international marocain Abdeslam Ouadou.

Ami à Djamel Belmadi et connu pour son amour pour l’Algérie, Ouaddou a descendu en flammes le président de la FRMF. «Membre de gouvernement, membre de la CAF et de la Fifa, ce monsieur est censé développer et représenter le football africain ?! Cette manière de parler est juste ignoble et dénuée de tout sens ». A-t-il écrit sur son compte officiel Twitter.

Il est à noter que Fouzi Lekjaa a brigué un troisième mandat à la tête de la fédération royale marocaine de football. Il est président de la FRMF depuis 2014.